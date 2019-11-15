Не за горами календарная зима, а в Литве цветут весенние цветы

Несмотря на то, что с каждым днем все ближе календарная зима, из-за необычного тепла в Литве распускаются весенние цветы. Если в эти дни сходить в лес, можно подумать, что ты оказался в сказке "Двенадцать месяцев" - в лесах цветут ветряницы и звездчатки. В будущем такое можно будет увидеть еще чаще, поскольку осень и зима в Литве становятся все теплее.

Цветущие весенние растения в лесу сфотографировал фотограф Вайдас Карпавичюс.

"Многие растения тоже ошибаются – зацветают осенью после первых морозов, когда устанавливается похожая на весеннюю погода. Печеночницы, подснежники зацветают в декабре. Зимой во время оттепели нередко цветет и лещина. Ветряница - тоже весеннее растение, но отдельные цветы можно увидеть в разное время года", – сказал фотограф.

"В воскресенье мы с женой гуляли по Буктскому лесу и нашли с десяток цветущих звездчаток", – порадовался Карпавичюс.

В прошлом году портал GRYNAS.lt тоже публиковал сделанные читателями фотографии цветущих растений.