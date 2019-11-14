Загрязнение в Клайпеде: жители боятся есть овощи, службы берут их образцы для анализа

После того как Клайпедская мэрия сообщила о том, что уровень загрязнения почвы хромом в некоторых местах города превышает норму в 12 раз, выяснилось, что люди долгое время и не догадывались об этом. Как выяснилось, похожий уровень загрязнения фиксировали и в 2005-2006 гг. После появления этой информации жители стали просить проверить их овощи и фрукты.

В среду утром житель ул. Леванду Юозас встретил представителей Продовольственно-ветеринарной службы и помог им собрать выращенный у дома виноград. Он рассказал, что его супруга испугалась, узнав, что они выращивали овощи и фрукты на загрязненной хромом земле. В службу обратились и другие жители. Они были возмущены тем, что муниципалитет долгое время молчал об этой проблеме.

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Жители ул. Спортининку тоже встретили инспекторов о передали им на проверку образцы овощей и фруктов.

"Мы пришли в ужас от того, что так долго скрывали, в каких условиях мы живем. Мы с мужем уже какое-то время болеем, мучает странный кашель. Сейчас, когда сообщили о загрязнении, боимся есть свои овощи, а такая красивая свекла у нас уродилась", – рассказала Дануте.

Представители самоуправления предположили, что источник загрязнения - работающие в порту компании. Представители порта говорят, что им нужны подробные данные, поскольку им известно о том, что исторически это место было загрязнено, просто об этом не говорили. По данным муниципалитета, высокий уровень загрязнения там фиксировали и в 2005-2006 гг. (www.klaipedosmonitoringas.lt).

"Да, мы знаем об историческом загрязнении, ведь давно на ул. Спорто хранили контейнеры с какими-то веществами. Кроме того, надо выяснить, не оседает ли хром и другие частицы на поверхности дополнительно. Пока нельзя ткнуть пальцем в какого-то виновника. Просто порт находится рядом с этим местом", - сказала заведующая Клайпедского отделения качества окружающей среды Раса Евайтене.

Из-за сложившейся ситуации Клайпедская продовольственно-ветеринарная служба бесплатно проверяет образцы овощей и фруктов, которые передают жители и высылают их на проверку в Вильнюс.

Начальник службы Антанас Баужа сказал, что данные исследования покажут, не качество конкретного урожая, их оценят в широком смысле, для оценки общей ситуации.

Людям рекомендуют не есть овощи и фрукты, выращенные на загрязненной земле. Кроме того, нельзя рыхлить землю, сгребать ворошить упавшие листья и скошенную траву.

Детям и взрослым можно заниматься спором только на тротуаре и другой твердой поверхности.