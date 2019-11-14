В Литве предлагают декриминализировать часть экономических преступлений

В четверг Министерство юстиции Литвы предложило декриминализировать наименее опасные экономические, финансовые и имущественные преступления, оставив за них лишь административную ответственность.

По подготовленным проектам, также будет исключена возможность заключения за преступления, которые нанесли небольшой ущерб.

Министр юстиции Эльвинас Янкявичюс сказал, что поправки к Уголовному кодексу ускорят процессы по преступлениям, которые повлекли за собой больший ущерб и сократят число заключенных.

"С самого принятия Уголовного Кодекса в 2000-ом году уголовная политика по существу ужесточалась. Если так будет продолжаться и дальше, то не хочется даже прогнозировать что будет. За это время было криминализированы относительно много не очень опасных деяний, за которые не обязательно, неэффективно и экономически нецелесообразно применять уголовную ответственность", – заявил на пресс-конференции Э. Янкявичюс.

Министерство предлагает установить рубеж стоимости имущества, от которого будет применяться уголовная ответственность за имущественные и финансовые преступления, и когда за мелкие имущественные преступления будет применяться наказание в виде лишения свободы.

Как отметила руководитель Группы по уголовной юстиции министерства Симона Месонене, за кражу, мошенничество или присвоение имущества уголовная ответственность будет грозить лишь в том случае, если ущерб будет достигать 250 евро (сейчас – 150 евро).

Реальное наказание лишением свободы за такие преступления будет грозить, если ущерб будет составлять 500 евро и больше (сейчас – 250 евро). Если ущерб не превышает 500 евро, то это будет считаться уголовным проступком, за который грозит штраф.

За финансовые и экономические преступления, например за неуплату налогов, обманное ведение бухгалтерского учета, неправильные данные о доходах, за неподачу декларации, уголовная ответственность грозит в случае, если ущерб достигает 7,5 тыс. евро. Нынешний рубеж – 5 тыс. евро.

Э. Янкявичюс акцентирует, что не предлагает смягчать ответственность за коррупционные, насильственные преступления, преступления, связанные с наркотиками.

Инициативу министерства поддерживают Генпрокуратура и представители судов.

Председатель отдела Уголовных дел Верховного суда Литвы Аурелиюс Гутаускас отмечает, что в данный момент в правовой системе страны видна "избыточная криминализация", в уголовном законе много "отмерших норм", которые не действуют или применяются не по назначению, часто дублируются нормы административных правонарушений или криминализируются гражданские отношения.

Э. Янкявичюс сказал, что готовящиеся в данный момент поправки к Уголовному кодексу будет представлены правительству в этом году, позднее они отправятся в сейм.