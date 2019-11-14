"В этом отношении я, вероятно, очень серьёзно думал бы - вместе с правительством - о создании государственного коммерческого банка. Ситуация стала такой, что и эта альтернатива больше не должна быть табу", - сказал Г.Науседа в интервью порталу DELFI.

"Я думаю, что мы могли бы начать обсуждать, на каком основании мог бы быть создан государственный коммерческий банк в Литве", - сказал он.

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Г.Науседа считает, что предлагаемый налог на банковские активы может быть перенесён на проценты по кредитам.

Представители правящих партий предлагают со следующего года ввести налог на активы банков в размере 0,03% в месяц, если Сейм утвердит его, который будет взиматься с активов банков, уний и других кредитных учреждений, если они превышают 300 млн евро.

Ожидаемые налоговые поступления уже включены в государственный бюджет следующего года. Подсчитано, что это может быть около 50-60 млн евро.

Ассоциация банков Литвы утверждает, что введение такого налога может противоречить Конституции и ещё больше увеличит расценки на банковские услуги.