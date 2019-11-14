Вильнюсе около парка Вингис был ранен мужчина

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Atnaujinamas Vingio parkas Foto: Saulius Žiūra

Полиция информирует, что в Вильнюсе было совершено нападение на мужчину, на него напали неустановленные лица.

13 ноября, в 15 ч., в Вильнюсе, у парка Вингис, двое или трое незнакомцев нанесли мужчине (1979 г.р.) ножевые ранения. Мужчина с колото-резаными ранами на лице, руке и плече был госпитализирован. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

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