Нерингу Венцкене в СИЗО навестили ее родители

Экс-судью Нерингу Венцкене, находящуюся в Каунасском СИЗО, 14 ноября навестили ее родители, эту информацию DELFI подтвердила ее адвокат Соната Жукаускене.

Встреча началась около 13 ч.

Адвокат Жукаускене сказала DELFI, что не знает, сколько будет длиться встреча, но прибавила, что общаться Венцкене с родителями будет через стекло.

Несколько дней назад Венцкене в СИЗО посещала омбудсмен Татьяна Наркявичене. "Чисто, все в порядке – условия нормальные, насколько это можно сказать о таком учреждении. Сама камера уютом не отличается, я бы сказала, что больничная палата уютнее. Мне разрешили посмотреть не только на жилое помещение, но и выйти во дворики, зайти в спортзал, часовню, библиотеку и т.д., т.е. увидеть все, чем может пользоваться арестованная", – сказала Наркявичене DELFI после визита.

По ее словам, никаких жалоб от Венцкене не последовало, она "только просила передать родителям, чтобы они не переживали, что все хорошо".

А председатель партии "Путь смелости" Йонас Варкала несколько дней назад распространил запись на сайте партии, в которой сказано, что родители Венцкене не могут передать ей вещи. Варкала сказал, что Венцкене нужен крем от аллергии, но в СИЗО его не берут.

DELFI напоминает, что Венцкене была доставлена в Литву из США неделю назад. Суд продлил ее арест на два месяц, до 6 января, однако она это решение суда обжаловала.