На КПП в Медининкай задержана контрабанда матрешек

В ночь на 14 ноября на КПП Медининкай был задержан гражданин Беларуси, в автомобиле которого находились контрабандные матрешки.

Белорус приехал на КПП после полуночи, он сказал таможенникам, что ничего запрещенного у него нет и он не везет товары, нуждающиеся в дополнительном налогообложении, однако во время осмотра авто из разных тайников и сумок с личными вещами стали выпадать матрешки.

Матрешки были не только в сумках, но и в разных тайниках в багажнике и в других местах.

В общей сложности мужчина вез 38,5 кг матрешек. Вероятно, он собирался продавать их в Литве.

Этот товар можно перевозить через границу, однако груз почти в 40 кг, оцененный более чем в 420 евро - это уже коммерческое количество, которое надо декларировать. Кроме того, надо платить налоги.