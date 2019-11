На 81 году ушел из жизни самый старый отец в Европе Антоновас

14 ноября утром ушел из жизни Видас Антоновас. Эту информацию порталу DELFI подтвердила его супруга Рима. Мужчина скончался в Шяуляйской больнице. Отец 10 детей ушел из жизни на 81-о году жизни.

"Он был родоначальником культуризма в Литве, в Шяуляй в этой сфере его вклад был значительным, он добивался рекордов. Он работал пожарным-спасателем, спас немало жизней. Он не был плохим человеком. Так, немного сошел с пути, но он искупил свою вину", – сказала вдова покойного Антоновене, которой не нравится, что ее покойного супруга называют "Отцом мафии".

Антоновас скончался от рака.

Его супруга сказала, что перед смертью он просил ее заниматься фитнесом и участвовать в состязаниях. Он также извинился перед детьми, что не смог их вырастить до совершеннолетия, что уходит так рано.

"У нас двое маленьких детей: мальчику 9, а девочке 5 лет. Остальные уже выросли, одной дочери 19, другой 17 лет, третьей 14, сыну почти 16. Еще один сын живет в Англии, надеюсь, он сможет приехать на похороны. Всего у Видаса было 10 детей, все выросли хорошими людьми, счастливыми. Он всегда общался с ними. Он не только давал им жизнь, он был с ними", - сказала Антоновене.

"В последние дни жизни он сказал, что хочет, чтобы его кремировали. Он попросил во время прощания включить Goodbye, My Love, Goodbye Демиса Руссоса и песню Русланаса Кирилкинаса You Raise Me Up. Ему нравились эти исполнители", – рассказала вдова.

Как уже упоминалось, Видас работал пожарным-спасателем, водолазом, личным тренером.

Он был официально признан самым старым отцом в Европе.

Видас был мастером йоги Kefeli Du.

В 2016 году мужчина перенес инфаркт миокарда.