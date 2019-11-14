В Вильнюсе введен план "Щит": обнаружена 100-килограммовая авиационная бомба

Полиция сообщила, что в Вильнюсе была обнаружена бомба. Введен план "Щит".

В 9.12 ч. по Единому номеру помощи 112 сообщили, что на ул. Укмергес, 126, в Вильнюсе, во время строительных работ обнаружили 100-килограммовую авиационную бомбу времен Второй мировой войны ФАБ-100.

На место происшествия выехала полиция и врачи скорой помощи.

В 9.29 ч. был введен план "Щит".

По словам военных, взрыватель приведен в боевое положение, это очень опасно для окружающих. Было решено вызвать на помощь саперов из Каунаса. Сообщают, что на место происшествия доставят специальное оборудование для нейтрализации бомбы.