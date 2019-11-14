Премьер-министр Литвы о новых налогах: есть риск, что больше будут платить потребители

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что есть риск, что бизнес новые налоговые расходы переложит на плечи потребителей.

"Есть часть бизнеса, который свои расходы перекладывает на плечи потребителей, никогда не жертвует своей маржой прибыли. (...) Риск есть, поэтому и правительство, одобряя проекты депутатов по вопросу этих двух налогов (для крупных ТЦ и банков), ясно подчеркивает необходимость дальнейших дискуссий (...) и соответствующие законы Европы, наши законы (...). Я думаю, что тут точка еще не поставлена, дискуссии продолжатся в парламенте", – сказал 14 ноября в передаче на Žinių radijаs премьер.

По его словам, при введении новых налогов надо учитывать как ситуацию внутри страны, так и опыт других стран.

"Если мы говорим о налогах, можно вводить тот или иной, но если он не принесет реальной пользы и не даст дополнительных поступлений в бюджет, возникает вопрос, есть ли в нем смысл. Поэтому надо смотреть комплексно: то, что происходит внутри страны, речь идет о других налоговых инициативах. Литва не изолирована, мы видим другие страны, где бизнес работает, у него есть условия, это надо видеть", – сказал Сквернялис.

Напомним, что 13 ноября правительство Литвы одобрило проект закона о налоге для крупной торговли и налоге, которым будут облагаться банки и кредитные унии. Также было решено предложить парламенту организовать консультации в связи с тем, какие будут последствия этих налогов.