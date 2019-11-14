Источники: СРФП провела обыск в усадьбе члена горсовета Ширвинтского района

Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) 13 ноября провела обыск в усадьбе фермера Ширвинтского района. Это одно из процессуальных действий в расследовании возможной подделки документов.

Эту информацию DELFI подтвердил пресс-секретарь СРФП Александрас Зубряковас. Обыски провели, поскольку подозревали подделку документов.

В ходе расследования выяснилось, что зарегистрированный в Ширвинтском районе фермер подписал с Национальным агентством платежей договор о получении помощи в рамках программы "Поощрение работы в сфере сельского туризма" - получение помощи на оборудование усадьбы.

В соответствии с договором, он подготовил проект и обязался заниматься сельским туризмом. Фермеру выплатили 500 000 литов (почти 145 000 евро). Фермер, чтобы обосновать деятельность и показатели прибыльности усадьбы, по электронной почте предоставил агентству документы. Подозревают, что эти документы фальшивые.

Расследование организует Вильнюсская окружная прокуратура", – указал Зубряковас в комментарии DELFI.

По данным источников портала DELFI, вышеупомянутый фермер - член горсовета мэрии Ширвинтского района, работающий в оппозиции – Альфредас Астикас, который прошел в горсовет по списку Партии труда. По данным ГИК, он работает в горсовете с 2002 года.