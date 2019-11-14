В связи с истечением сроков полномочий президент Литвы отозвал послов в РФ и при НАТО

В среду президент Литвы Гитанас Науседа отозвал послов в России, а также при НАТО и при ЮНЕСКО в связи с истечением их срока полномочий.

Представитель Литвы в России Ремигиюс Мотузас завершит работу на посту посла в этой стране с 16 января следующего года. Посол при ЮНЕСКО Ирена Вайшвилайте завершит работу 30 декабря, а представитель при НАТО Витаутас Лешкявичюс – 17 февраля 2020 года.

В ходе подготовки к назначению послом в Канаде вице-министра иностранных дел Дарюса Скусявичюса президент предоставил ему дипломатический ранг чрезвычайного посланники и уполномоченного министра.

Послов в Литве по представлению правительства назначает президент с одобрения Комитета по иностранным делам парламента.