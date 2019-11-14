Мистические цены на сливочное масло: почему дорожает, если дешевеет?

В третьем квартале этого года, по сравнению со вторым, производители снизили цены на сливочное масло, однако статистическая цена на масло в магазинах выросла, говорят эксперты.

По данным Бизнес-центра сельскохозяйственной информации и села, в анализируемый период оптовая цена на сливочное масло без НДС была 5,84 евро за кг, или на 2,83% меньше, чем в минувшем квартале.

Снижение цены - результат того, что накопилось много запасов и снизилась цена на мировом рынке.

Между тем средняя цена на сливочное масло в магазинах в третьем квартале этого года, по сравнению со вторым, увеличилась на 0,47% (до 10,69 евро за кг). Реальная цена ниже, поскольку эксперты не фиксировали скидки во время акций.

По словам экспертов центра, обычно цены на сливочное масло в Литве отражают европейские и мировые тенденции, однако в последнее время тенденция изменилась.

"В Европе и в мире цена на сливочное масло снижается, а в Литве остается достаточно высокой. Это особенно заметно на розничном рынке, где цены выше, чем в прошлом году, когда рост цен был обусловлен высоким спросом и ростом мировых цен", - сказано в сообщении.

Например, в Польше и в Германии цены на сливочное масло снижаются уже четвертый квартал подряд.

По словам экспертов, в ближайшее время цены на молочные изделия в Литве из-за ситуации на мировом рынке должны оставаться стабильными с небольшой тенденцией снижения.