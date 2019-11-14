В тройке самых популярных партий Литвы - перемены: "крестьяне" за два месяца потеряли половину голосов

Несмотря на заявления лидера Литовского союза крестьян и зеленых Рамунаса Карбаускиса будто жители страны при нынешней власти живут лучше, чем когда бы то ни было, а рядовые жители не разделяют критику оппонентов, результаты опроса показывают другую картину. За последние два месяца "крестьяне" лишились половины имевшейся поддержки и пропали из тройки партий, которые оцениваются лучше всего.

По данным опроса общественного мнения, который состоялся в октябре этого года, если бы выборы в парламент проходили в ближайшее время, то больше всего голосов получили бы консерваторы - 15,6% (в сентябре – 17,5%).

По данным опроса Baltijos tyrimai, проведенного по заказу ELTA 15-29 октября, 12,5% респондентов готовы голосовать за социал-демократов Гинтаутаса Палуцкаса (в сентябре - 11,6%).

На третьем месте Партия труда. "Трудовиков" Виктора Успасских положительно оценивают 9% избирателей (в сентябре - 5,7%).

"Крестьян" готовы поддержать лишь 7% участников опроса. За последние два месяца рейтинг этой партии упал в два раза – в августе за них голосовали бы 14,6% (в сентябре - 11%).

Далее с 4,6% голосов идет Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей (в сентябре - 3,4%), Движение либералов 4,4% (3,8%), "Порядок и справедливость" - 3,1% и Партия центра (2,6%).

Другие партии получили бы меньше 2% голосов. 36,3% респондентов сказали, что не знают, за кого голосовать или не пошли бы на выборы вообще.