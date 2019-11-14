Семья с четырьмя детьми уехала в Германию: любить надо свою семью, а не Родину

"Любить в первую очередь надо себя и свою семью, а не Родину", – считает известный блоггер, автор Two makes six Ева Арнаускене, воспитывающая двойняшек. Она вместе с четырьмя детьми два месяца назад уехала жить в Германию, где их уже ждал отец детей. Женщина понимает, что первый год в другой стране будет сложным, но отмечает и положительные моменты. О них и не только – в интервью с Евой.

– Почему вы выбрали Германию?

– Мы здесь всего два месяца, а выбрали ее потому, что здесь условия для воспитания детей лучше, чем в Литве.

– Вы приехали с четырьмя детьми, какие были трудности? Как нашли школу, детский сад?

– Самое сложное – незнание языка. Мы сразу решили, что дети будут ходить в немецкую школу и детский сад. По-литовски будем говорить дома, будем изучать его дистанционно. В школу мальчиков приняли быстро, поскольку посещение школы обязательно, учитывают возраст, и дети идут в соответствующий класс, если язык знают плохо, то повторяют курс, так было с Джюгасом и Мажвидасом, они повторяют курс 4 класса. Девочки получили место в детском саду через месяц и вот уже месяц как его посещают.

– Чем отличается порядок в литовской и немецкой школах?

– Порядок похож. Только здесь мне больше нравится питание, поездки. Кроме того, детям практически не задают домашнее задание, что было в Литве: много домашней работы, мы сидели до позднего вечера, потому что после кружков дети приходили домой поздно.

– Как дети реагировали на перемены?

– Все произошло спонтанно. Собрали вещи и поехали к папе в Германию. Видно, тот факт, что мы будем все вместе, помог детям легче примириться. Я чувствую, что все им нравится. Живем мы здесь недолго, я думаю, все еще впереди.

– А как с языком? Нет ли у детей проблем?

– Конечно есть, но в школе они учатся по специальной программе, дома по вечерам мы стараемся найти время, чтобы учить немецкий. Понемногу продвигаемся вперед, этот год будет сложным, но все образуется. Практика показывает, что дети учат язык легче, чем взрослые.

– Что первое бросилось вам в глаза в Германии, какие отличия от Литвы?

– Здесь не запрещено курение. Терпеть не могу этого, они много курят и повсюду, даже при детях. А вообще мне нравится их размеренная жизнь, они никуда не спешат. Правда, бюрократии здесь больше, чем в Литве. Все утверждают письменно, мы в Литве от этого отвыкли, все можно было делать по интернету, а здесь все от руки.

– А как с воспитанием детей? Какие в Германии основные принципы?

– Все похоже на то, что в Литве. Они любят детей, как и мы, каких-то особенностей в воспитании я не заметила.

– А что касается инфраструктуры, мест развлечений для детей?

– Мы живем в небольшом туристическом городке, в нем 6000 жителей. Кружков немало. У нас в планах бассейн (он есть), теннис, для девочек – балет. Мажвидас в школе играет на скрипке и на гитаре.

– Все уверяют, что в Литве высокие цены. Так ли это? Точно ли в Германии дешевле?

– В Германии на самом деле многое дешевле. В Литве цены ужасно завышены, по сравнению с зарплатами.

– Вы являетесь блоггером, занимаетесь стилем. Как одеваются люди в городке, где вы живете?

– Очень просто, могу смело сказать, что сейчас в этом городке наша семья самая стильная, благодаря любимым литовским брендам.

– Каковы ваши планы на ближайшее будущее?

– До Рождества я планирую создать интернет-группу живущих в Германии семей, мы назовем ее TMS.Deutschland. Есть одна прекрасная мама, которая предложила создать для группы логотип. Мы будем проводить съезды, мини-собрания, я продолжу начатую в Литве деятельность Two makes six, связанную с детской модой, досугом семей. Я по-прежнему активно сотрудничаю с литовскими дизайнерами и агентствами. Планы грандиозные, надо держать кулаки, чтобы все продвигалось вперед.

– Чего вам больше всего не хватает?

– Близких, друзей, но мы особенно не грустим, скоро пригласим всех в гости. Жизнь одна, ее надо прожить так, чтобы не жалеть ни об одном дне. После рождения детей все делаем ради них. Я их тех людей, кто хочет взять от жизни как можно больше, поэтому надо много работать. Счастливые родители – счастливые и дети. Two makes six сохраняет свои цели, только меняется аудитория, она становится шире. Любить надо самого себя, сбою семью, а не Родину.