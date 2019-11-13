Сквернялис поддерживает стремление провести в Литве предолимпийский турнир по баскетболу

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис поддерживает стремление провести в стране отборочный предолимпийский турнир по баскетболу.

Как сообщило в среду правительство, премьер-министр обратился в Международную федерацию баскетбола (FIBA) и выразил поддержку проведению в Каунасе отборочного турнира Олимпийских игр в Токио.

"От имени Правительства Литовской Республики я выражаю твердую поддержку Правительства в адрес намерений Литовской федерации баскетбола провести квалификационный олимпийский турнир FIBA в июне 2020 года в Литве", – говорится в письме С. Сквернялиса.

В нем также утверждается, что правительство вместе с мэрией Каунаса и Литовской федерацией баскетбола уделят должное внимание и поддержку этому отборочному турниру.

"Правительство надеется на благоприятную оценку выдвигаемой Литвой кандидатуры", – отмечает премьер в письме.

Сборная Литвы по баскетболу не получила путевку на Олимпийские игры в Токио на Чемпионате мира по баскетболу, проходившем в этой году в Китае.

Она сможет ее получить во время дополнительного отбора в июне следующего года.

Хозяйка олимпийского отборочного турнира прояснится в конце ноября.