Масштабная полицейская операция в Литве и Испании: задержана торговавшая людьми преступная группа

В Литве и в Испании по подозрениям в торговле людьми задержаны 15 человек, сообщили в среду на пресс-конференции литовские правоохранительные органы.

По словам старшего прокурора отдела расследований оргпреступлений и коррупции Вильнюсской окружной прокуратуры Нериюса Пушкорюса, этих лиц подозревают не только в торговле людьми, но и в других преступлениях.

"В торговле людьми, в ограблениях в составе организованной группировки, в нарушении общественного порядка, в незаконном владении оружием и наркотическими веществами, а также в прочих преступных деяниях", – сказал прокурор.

Во вторник в Литве были задержаны 13 лиц, в Испании – 2. Все задержанные – граждане Литвы.

По словам Н. Пушкорюса, дело было начато весной прошлого года.

"Все это время собирались данные, важные для досудебного расследования. Проводились действия не публичного характера, собирались данные, которые бы позволили предъявить лицам извещения о подозрениях, вчера была организована и проведена международная операция по задержанию", – сказал Н. Пушкорюс.

Есть подозрения, что задержанные вербовали женщин из третьих стран для приезда в Литву и занятий проституцией. В Литве подозреваемые предоставляли женщинам жилье и отправляли заработанные деньги за границу.

"На сегодняшний день официально пострадавшими считаются десять девушек, возможно, это не окончательный список. Больше всего их из третьих стран: из Беларуси, Украины, Молдавии", – сказал прокурор.

Он также отметил, что в отношении большинства задержанных прокуроры просят применить арест в качестве меры пресечения.

В ходе досудебного расследования также были проведены обыски, во время которых было обнаружено оружие, фальшивые деньги, документы.

Во вторник операция в Литве прошла в девяти округах, подозреваемые – известные полиции лица с криминальным прошлым. В этой операции участвовали и сотрудники спецподразделения Aras, поскольку была информация о возможном сопротивлении подозреваемых.

Досудебное расследование продолжается.