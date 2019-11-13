В Каунасской клинике на свет появился самый маленький в Литве младенец

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Минувшим летом в Каунасской клинике на свет появился младенец, который родился на 22 неделе, девочка весила всего 350 граммов. Это самый маленький из выживших в Литве младенцев.

В среду, 12 ноября, биологический возраст новорожденной составил больше 5 месяцев, она уже весит больше 3,5 кг. До сих пор самый маленький из выживших в Литве младенцев весил 450 г, он родился на 28 неделе.

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