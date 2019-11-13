Из-за опасных примесей на литовском рынке отзывают еще одну группу популярных лекарств список

Государственная служба по контролю над лекарствами (ГСКЛ) решила запретить поставку на литовский рынок всех лекарств, содержащих действующее вещество ранитидин, которые в прошлый раз не были запрещены.

В сентябре этого года сообщалось, что ГСКЛ решила запретить поставки на рынок части препаратов, содержащих ранитидина гидрохлорид, поскольку выяснилось, что это вещество содержит примеси канцерогена N-нитрозодиметиламина, вызывающего рак.

13 ноября ГСКЛ сообщила, что было решено отозвать и другие препараты, содержащие ранитидин, поскольку была получена новая информация Европейского директората по качеству лекарственных средств и здравоохранения (EDQM) и других агентств по контролю над лекарствами в ЕС.

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ГСКЛ, оценив возможный риск, запретила и поставки других препаратов, которые до сих пор не запретили.

С 12 ноября в Литве запрещены:

- Ранисан 150 мг таблетки, покрытые оболочкой N30 (зарегистрировано Pro. Med. CS Praha a.s., Чехия); LT/1/98/0554/001;

- Ranitidine Siromed 150 мг таблетки, покрытые оболочкой N10 (зарегистрировано IBE Pharma, ЗАО, Литва); LT/1/18/4248/001;

- Mediran 150 мг N20 таблетки, покрытые оболочкой (зарегистрировано Sun Pharmaceutical Industries Europe B. V., Нидерланды); LT/1/96/0164/003;

- RANITIN 300 мг таблетки, покрытые оболочкой N100 (зарегистрировано Polta, ЗАО, Литва); LT/1/95/1138/002;

- RANITIN 150 mg таблетки, покрытые оболочкой N100 (зарегистрировано Polta, ЗАО, Литва); LT/1/95/1138/001.

Стоит отметить, что после этого запрета, в Литве запрещены все препараты, содержащие ранитидин.

Пациенты, которые сейчас используют препараты с ранитидином, вопрос дальнейшего лечения должны обсудить с врачом или фармацевтом.