Банки в Литве закрыли 450 отделений: жители небольших населенны пунктов вынуждены ездить за своими деньгами

В Литве сильно сокращается число банковских отделений. Если в 2011 году их было 900, то в первом полугодии 2019 г. осталось 450, сообщалось на пресс-конференции, организованной Šiaulių bankаs. Было сказано, что с неудобствами сталкивается почти половина жителей, а чаще всего - жителей небольших городов и людей старшего возраста.

Данные Центробанка, которые получил DELFI, показали, что количество банковских отделений значительно сократилось после краха банка Snorаs в 2011 году (закрыли 265 банковских отделений и отделений кредитных уний).

После этого наблюдалось постоянное их сокращение.



Во второй половине 2018 года в Литве было 484 банковских отделения и отделения кредитных уний, а в первом полугодии 2019 года их количество снизилось до 463. Это значит, что за полгода в Литве закрыли 21 место обслуживания клиентов.

В июне 2019 года, по данным ЦБ, в Литве работало 151 банковское отделение. Глава администрации банка Šiaulių bankаs Витаутас Синюс сказал на конференции, что за 7 лет их число сократилось на 30%, это много.

Он представил данные, которые показали, что в некоторых городах действуют всего 1-2 отделения. Речь идет не о самых маленьких городках - это Скуодас, Рокишкис, Зарасай, Молетай, Лаздияй, Юрбаркас, Варена, Бирштонас и др.

"Это значит, что жители и предприниматели не могут оперативно получить услуги, теряют время", – сказал он.

Компания Spinter tyrimai провела опрос, чтобы выяснить, как тенденцию сокращения числа банковских отделений оценивают сами жители.

Выяснилось, что в течение года в банковские отделения ходят 41% жителей. 27% ходят не больше двух раз в год, 11% – 3-6 раза в год, а 3% – раз в месяц и чаще.

Остальные респонденты ходят в банковские отделения реже 1 раза в год, совсем не ходят 12%.

Опрос показал, что 44% респондентов напрямую ощутили проблему сокращения числа банковских отделений. 25% были вынуждены ездить в удаленные отделения, а 17% стали пользоваться э-банкингом.

О том, что в ближайшее банковское отделение приходится ехать 18 км (в Вилкавишкис) порталу DELFI рассказал староста Кибартай Ромас Шунокас.

Он сказал, что в Кибартай не хватает не только банковского отделения, но и банкоматов (их два и они только выдают деньги, но не принимают их).

Президент Литовской ассоциации банков Мантас Залаторюс на вопрос, почему закрывают столько банковских отделений, сказал, что есть несколько причин.

"Одна - особенно серьезная, это переход к цифровым технологиям. Это касается не только Литвы, но и всего мира. Вторая - сокращение числа жителей.

Третья – люди пользуются новыми технологиями, когда мы видим эти данные, естественно принимаем меры (...)", – сказал он.