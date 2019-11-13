Дискуссия в Вильнюсе: кто виноват и что делать с перспективой возможной интеграции России и Беларуси?

Чего стоит ожидать от встречи Путина и Лукашенко 8 декабря, возможен ли в Беларуси "украинский сценарий" со стороны Кремля, содержит ли решение о строительстве БелАЭС в Островце политическую составляющую и является ли атомная электростанция геополитическим оружием Москвы. Эти и другие вопросы обсудили участники одной из панелей Форума свободной России, прошедшего в минувшие выходные в Вильнюсе. Модератором дискуссии выступила председатель белорусской партии "Зеленые" Анастасия Дорофеева.

"Кто виноват?"

В самом начале спикерам было предложено дать свою оценку и прогнозы относительно запланированной на 8 декабря встречи между президентами России и Беларуси, когда должны быть утверждены новые соглашения в рамках программы углубленной интеграции между двумя государствами.

Белорусский оппозиционный политик Анатолий Лебедько, отвечая на вопрос, отметил, что 8 декабря - это междусобойчик Путина и Лукашенко, и в последнее время руководитель Беларуси стал заложником этой ситуации. Но тем не менее, политик является оптимистом и предрекает Беларуси интеграцию в европейское пространство. "8 декабря - это междусобойчик между Путиным и Лукашенко. Инициатором создания союзного государства был Лукашенко, но тогда ему виделась другая перспектива. Перед ним маячила шапка Мономаха. Но времена поменялись, и Лукашенко теперь заложник той конструкции союзного государства, архитектором которой он является. Я принадлежу к фракции оптимистов и не думаю, что мы будем представителями северо-западного края. Скорее наоборот, Беларусь будет интегрироваться в европейское пространство и Лукашенко рано иди поздно уйдет… А пока Лукашенко будет защищать свои интересы. Для нас, демократов, суверенитет - ценность, для него - инструмент удержания власти", - сказал Лебедько.

В то же время он подчеркнул, что для ухода Лукашенко необходима консолидация людей как в самой Беларуси, так и в соседних странах.

С такой оценкой не совсем согласился политтехнолог и политический философ Андрей Окара. Главный месседж его вступительного спича сводился к тому, что Лукашенко, скорее выступает гарантом независимости, поскольку в политическом сознании России Беларусь и Украина воспринимаются не как отдельные народы, а как субэтносы. А в этих условиях Беларусь на внешней арене вынуждена демонстрировать тактику и стратегию партизана. "Этот феномен всех раздражает уже четверть века. Но пока есть Лукашенко - союзное государство - это фикция", - подытожил Окара.

По его мнению, Лукашенко ровно потому и является ценной фигурой, что суверенитет для него - это инструмент удержания власти.

Российский физик, входящий в Беларускую антиядерную коалицию, Андрей Ожаровский затронул тему атомной электростанции в Островце как фактор в вопросе интеграции двух государств. На его взгляд, не факт, что Беларусь и Россия превратятся в одно союзное государство только лишь из-за АЭС, но совершенно очевидно, что решение о ее строительстве, принятое 10 лет назад, имело политический эффект.

"Была инициирована напряженность между Беларусью и Литвой. Конфликт связан с процессуальными делами, он - не идеологический. Решение строить БелАЭС рядом с Вильнюсом вызвало вопросы, и они правильные. Консультации не закончились, а белорусы уже стали строить АЭС. Атомная станция повышает зависимость Беларуси от российских технологий, энергоносителей. Возможно для интеграции такой объект как АЭС удобен. Сейчас развивается скандал, связанный с отходами АЭС. Она скоро запустится в эксплуатацию, а соглашение с Россией до сих пор не заключено по отходам. Не сторговались. Цена вопроса по обращению отходов огромная. И здесь снова будет зависимость, предмет торга. Вопрос с нерешенной проблемой отходов он очень интересный. Когда Беларусь станет частью России, то Росатом, конечно, будет забирать эти отходы. Поэтому я допускаю, что атомный проект имеет политическую составляющую", - говорил Ожаровский.

Далее в дискуссию включился депутат Сейма от фракции консерваторов Лауринас Кащюнас, рассказавший о том, как на все это смотрит Литва.

"У нас в Литве есть 2 подхода по политике к Беларуси. Первый - мы понимаем, что это авторитарный режим, но надо приоткрыть двери на Запад, чтобы Лукашенко балансировал между Западом и Востоком. Другой подход (я ему симпатизирую) - смотрите, он не балансирует. Он уже на Востоке, вопрос только в длине цепи этой зависимости от Кремля. Лукашенко торгует суверенитетом уже 25 лет и будет торговаться и дальше. Потому мы не видим Беларусь в военной сфере как суверенное государство. Все учения показывают, что красная кнопка не в Минске, а в Москве", - считает Кащюнас.

Далее политик отметил, что АЭС в Островце фундаментально влияет на взаимоотношения между Литвой и Беларусью, и было бы хорошо, если бы все страны приняли закон, запрещающий импорт электричества с небезопасных станций, как это сделала Литва. Однако он посетовал, приведя в пример соседнюю Латвию, что некоторые пытаются заигрывать с Беларусью и это также является проблемой.

Дискуссия о Беларуси Foto: Фото - Дмитрий Семенов

Философ и сооснователь движения "Свежий ветер" Владимир Мацкевич заметил, что Россия по отношению к Беларуси, как и по отношению к любой другой стране, образовавшейся из осколков Советского Союза, использует любые экономические, политические и иные рычаги для сохранения своего влияния. В этих условиях Лукашенко выбрал своей тактикой торговлю влиянием и суверенитетом и это самое позорное в его поведении. "

"Самое позорное, что может позволить себе политический человек или индивидуальный человек - это торговля своей свободой и суверенитетом. Это то же самое, что продать себя в рабство. Сегодня это делается ради сохранения власти и выживания белорусской верхушки. Лукашено еще с 1990-ых является российской марионеткой. В 1996 году его спасли от импичмента Селезнев, Черномырдин и Строев. Он является единственным российским сукиным сыном в Беларуси", - считает Мацкевич.

"Что делать?"

Далее экспертам было предложено порассуждать над вопросом, может ли быть что-то сделано в сегодняшних условиях, чтобы повлиять на ситуацию. Белорусский оппозиционер Анатолий Лебедько подчеркнул, что искать ответ на это нужно не в Вильнюсе и Вашингтоне, а в самой Беларуси, ну а извне поможет лишь солидарность с гражданским обществом.

"Это наша ответственность. У нас есть сильный ресурс - на очень четко поставленный вопрос "Вы за то, чтобы Беларусь вошла в состав России?" 95% отвечают отрицательно. Извне нам нужна солидарность. Нужно, чтобы литовские и польские коллеги работали с Брюсселем. Свободные честные выборы по стандартам ОБСЕ - вот главный вопрос. И можем мы этого добиться только с помощью давления на Лукашенко со стороны международного сообщества. Поэтому важно то, что делает Кащюнас. Россия второго белорусского фронта после первого украинского не выдержит. Люди будет с оружием защищать Беларусь", - с уверенностью сказал он.

Во второй части разговора снова возникли расхождения в оценках Лебедько и Андрея Окары. Последний отметил, что проблема не в том, сколько людей не поддерживают интеграцию в российское государство, а сколько готовы за это бороться.

"Есть ли критическая масса для борьбы? Это сложный вопрос. Большинство социсследований на эту тему очень сложно фиксируют такие показатели. Я вынужден рассуждать не в категориях моральной политики, а в категориях realpolitik, то есть в категориях жесткой и циничной расчётливости. Тем более именно так ставится сейчас основной вопрос и в российском, и в белорусском пространстве по поводу 8 декабря", - говорит Окара.

А сегодняшние рассуждения интеллигенции он сравнил с рассуждениями российского Временного правительства накануне 7 ноября 1917 года. Поэтому, по мнению Окары, говорить об изменениях конфигурации белорусской власти можно лишь после перемен в России, а любые изменения сейчас будут означать капитуляцию.

Далее в дискуссию включился Владимир Мацкевич, согласившийся с Анатолием Лебедько в том, что ответ на вопрос "что делать?" находится прежде всего внутри самой Беларуси.

"Не люблю всякого оптимизма, пессимизма. Ну а realpolitik - это чаще субъективные суждения. Мое субъективное суждение, что это исключительно наше дело, гражданского общества в Беларуси, и у нас нет союзников практически нигде. Мы можем сохранить суверенитет, только начиная немедленные реформы. Да, это вызовет спад, но иначе быть и не может. Это единственный способ для государства сохранить независимость. То, что Лукашенко - гарант независимости, - это глупость и ерунда", - заключил философ.

Литовский парламентарий Лауринас Кашюнас в этом вопросе, напротив, встал на сторону Окары.

"Вопрос что делать - тяжелый. Ключ не в Беларуси, а в Кремле. 2010 год помните? Мы начинали работать с Лукашенко. Потом он посадил всю оппозицию, и снова блокада и изоляция на 8 лет, пауза. Сейчас новая волна, снова с ним что-то строится. Вопрос в фундаментальных демократических реформах. И их не будет, потому что это конец его власти. Я знаю, что нам надо делать, и мы это делаем - усиливаем НАТО, интегрируемся с Польшей, с другими балтийскими странами. Когда был сценарий, что российские войска могут прийти со стороны Беларуси, наши политики ездили в Минск, чтобы понять действия Лукашенко на этот случай. Он тогда говорил им, что если русские будут идти через нашу территорию, то я вас предупрежу через 48 часов. Вот такая есть суверенность", - заключил Кащюнас.

Андрей Ожаровский ключ к успеху видит в разъяснении на международной арене общественного мнения Беларуси относительно перспектив вхождения во состав России и в активной помощи со стороны соседних стран.

"Надо разъяснять отношения белорусов к планам поглощения Россией. Империи ведут себя одинаково. С Крымом прокатило, давайте может быть прокатит с Беларусью. Надо доносить, что есть 4-5% сторонников вхождения в другую страну. Соседи должны взять на себя ответственность и часть гарантий на случай, если Беларусь пойдет на развод. У вас вполне вменяемые соседи. Надо объяснять Польше, что да, это может стоить денег. Но может быть со временем появится государство, которое будет меньше зависеть от России. Никогда не поздно остановить строительство АЭС. Например, в Австрии она была построена, но не работала ни секунды. В Литве проходил народный референдум по поводу Игналины. Но сейчас в Беларуси, конечно, нельзя проводить референдум", - считает он.

Итоги

В заключительной части участникам предложили подвести итоги разговора, длившегося более часа. Владимир Мацкевич призвал не придавать большого значения словам диктатора, имея в виду Лукашенко. Также он отметил, что аншлюс Беларуси для России будет означать гораздо большие проблемы, чем с Крымом, поскольку он ускорит распад России. И это помогает философу оставаться оптимистом относительно дальнейшего развития событий после 8 декабря.

Андрей Окара добавил, что аншлюс Беларуси не только ускорит распад России, а он приведет к этому распаду и станет главным его фактором. Также политтехнолог считает, что украинский сценарий 2014 года по отношению к Беларуси невозможен, а вот про австрийский сценарий 1938 года он не был столь категоричен в оценках. При этом он отметил, что в российской политической элите ненавидят Лукашенко и болезненно воспринимают все, что с ним связано.

Анатолий Лебедько среагировал на эту реплику, сказав, что ненависть эта взаимна. А главной ценностью на сегодняшний день, по его мнению, является не Лукашенко, а евробелорусы, которых по его оценкам, в стране около 40%. "Они и будут защищать эту страну", - воодушевленно заявил Лебедько.

Лауринас Кащюнас согласился, что гарантом суверенитета может быть только белорусский народ. Однако сегодня не очевидна их готовность защищать страну. "Это и есть домашняя работа для белорусского общества. А мы чем сможем, поможем. но у нас тоже есть национальные интересы", - сказал парламентарий.

Андрей Ожаровский вернулся к теме аншлюса Австрии, отметив, что он состоялся из-за того, что австрийская армия получила приказ не оказывать сопротивление. "Какой приказ получит белорусская армия, я не знаю. Если разведки будут видеть, что белорусы готовятся к сопротивлению, австрийский сценарий будет маловероятен", - уверен российский физик.