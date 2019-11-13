Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы светлые, до плеч, крашеные. На девушке были черные леггинсы, синяя куртка.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении девушки, просьба звонить следователю Лине Лаужадене по номеру (8 671) 73216 или писать по почте lina.lauzadiene@policija.lt. Можно звонить по номеру 112.