Полиция Радвилишкиса снова разыскивает пропавшую 14-летнюю

ru.DELFI.lt

Melana Jablonskaitė

Недавно уже сообщалось, что сотрудники Радвилишкского комиссариата полиции разыскивают 14-летнюю Мелану Яблонскайте. Тогда девочку нашли. Однако через несколько дней она снова пропала - не вернулась в детский дом. Полиция просит о помощи.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы светлые, до плеч, крашеные. На девушке были черные леггинсы, синяя куртка. Всех, кто что-либо знает о местонахождении девушки, просьба звонить следователю Лине Лаужадене по номеру (8 671) 73216 или писать по почте lina.lauzadiene@policija.lt. Можно звонить по номеру 112.

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