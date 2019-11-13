Предложение: надо отказаться от отпускных, работники должны сами откладывать на отпуск

В Литве началась дискуссия по вопросу отказа от выплаты отпускных, что вызвало недвусмысленную реакцию. По словам экономистов и экспертов по налогам, неплохо было бы изменить действующую систему и сделать ее прозрачнее. Предлагают приучать работников самих откладывать на отпуск или часть денег переводить в специальный фонд. Между тем представитель профсоюзов считает, что эти предложения выгодны работодателям, а не работникам.

В минувшее воскресенье информационное агентство ELTA представило предложение директора Департамента бухгалтерского учета Национального центра общих функций (НЦОФ) Эдиты Филипавичюте об упрощении подсчета отпускных в учреждениях госсектора – вместо отпускных просто выплачивать работнику его стандартную зарплату. Эта идея вызвала дискуссии и в социальном пространстве. Отмечают, что этот процесс надо делать прозрачнее, но вопрос, как. Однако представитель профсоюзов считает, что это выгодно только работодателям.

Сейчас при начислении отпускных включают подсчет средней зарплаты в день за последние три месяца. Поэтому в зависимости от того, когда и на какое время идет работник в отпуск, возможны колебания в размере отпускных.

НЦОФ поделился с порталом DELFI оценкой выплат отпускных в странах ЕС, которую в начале 2019 г. провели австрийские эксперты. Исследовали порядок выплаты отпускных в 13 странах. Страны разделили на две основные группы: в первой - отпускные отдельно не считают, они интегрированы в зарплату, во второй группе их насчитывают отдельно и выплачивают отдельно от зарплаты.

Согласно комментарию НЦОФ, в большей части западных стран отпускные интегрированы в зарплату, а в странах Восточной Европы из считают и выплачивают отдельно.

Заместитель председателя правления Центробанка Литвы Раймондас Куодис на своей странице в Facebook отметил, что отпускные платят за счет зарплаты человека, а сейчас существует иллюзия, будто это какой-то подарок работодателя.

"Я много лет боролся за объединение налогов "Содры", через 20 лет удалось это сделать. (...)

Кажется, будто работодатель за вас платить в "Содру", платит вам отпускные, но это не так. Надо сделать систему прозрачной. Поскольку бухгалтеры жалуются на ложный подсчет отпускных, это надо сделать так: или работать за полную зарплату 11 месяцев, а за месяц отпуска ничего не платить, или если нет силы воли копить - писать в документах, что вы получается 1000 евро и 1/12 от этой 1000 откладываем в фонд на отпуск. Тогда отпадут все эти ненормальные вопросы, о которых говорят в парламенте, будто есть люди, которые много лет не отдыхали. Это абсурд, человек уже заработал эти деньги, почему ух надо отдавать работодателю?", – сказал экономист.

"В принципе существование отпускных обусловлено несознательностью людей, которые, быть может, не отложили бы на отпуск, если им платить полную зарплату 11 месяцев, а за 12 не платили бы. Если человек несознательный, у него не хватает силы воли, то для этого существуют насильственные механизмы экономии. "Содра" - такой механизм для откладывания на пенсию. Может быть фонд откладывания средств на отпуск", – считает экономист.

Президент Литовской ассоциации бухгалтеров и аудиторов Дайва Чибирене одобрила бы идею отказа от выплат за неиспользованный отпуск или от нынешнего способа подсчета отпускных. А вот о предложении НЦОФ она отозвалась отрицательно, заметив, что оно обидит работников.

"Например, работник может получать 900 евро в месяц, несмотря на то, что у него месячная зарплата по договору 556 евро. Это результат другого тарифа платы за ночную смену, работу в праздники, выходные и за сверхурочные. У такого работника есть основание рассчитывать на отпускные в размере обычной зарплаты, а не той, которая указана в договоре.

По ныне действующей практике работник получит отпускные в размере средней зарплаты за последние 3 месяца. Но представьте, как сложно работодателю, подсчитать, сколько надо отложить помимо зарплаты, чтобы выплатить отпускные, которые непонятно будут ли и непонятно от какой суммы будут считать", – сказала Чибирене.

Она заметила, что есть такие работники, которые следят, когда у них доходы выше и тогда берут отпуск, чтобы получить больше отпускных.

"Я думаю, было бы яснее и работодателю и работнику, если бы отказались от выплаты отпускных и работник получал сразу все деньги, столько, сколько он на самом деле заработал, безо всякой игры со средними данными. Тогда исчезнет риск, что в случае банкротства компании работник не получит компенсацию за неиспользованный отпуск и т.д. В таком случае, когда работник пойдет в отпуск, он ничего не получит. Я думаю, многие будут недовольны, будут кричать: "Как мы будем жить без зарплаты в отпуске. Ответ – планируйте. Получили зарплату вместе с отпускными, учитесь откладывать их часть josи не тратить до отпуска", – советует Чибирене.

Тем, кто не умеет экономить, она советует переводить эту часть на депозитный счет.

Чибирене сказала, что перед тем, как перейти к новому порядку, надо решить вопрос неиспользованных отпусков и подписать новые соглашения.

Председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене против предложенного порядка. По ее словам, нынешний порядок несложный, бухгалтеры его хорошо знают, для тех, кто пользуется программами - это секундное дело.

"Ни один бухгалтер не жаловался, что это сложно и считать непросто", – сказала она. Правда, она заметила, что это предложение связано с тем, что иногда работники берут отпуск после того, как им выплачивают всякие надбавки, тогда отпускные бывают больше.

"Предложение о выплате отпускных только с учетом постоянной зарплаты может привести к тому, что работник получит меньше денег. Если в последние три месяца он получал какие-то надбавки, которые входят в систему подсчета отпускных, то отпускные будут больше, если брать чистую зарплату - они будут меньше", – сказала Ругинене.

Она не считает, что многие идут в отпуск после получения каких-то премий или надбавок.

Ругинене считает, что чаще всего люди много работают и даже не используют положенный им отпуск. По ее словам, цель таких изменений - желание работодателя сэкономить. Ругинене отмечает, что предлагаемый порядок не связан с упрощением системы, он связан с желанием платить меньше денег работникам.