Парламент Литвы любой ценой пытается вернуть на обсуждение вопрос повышения зарплат политикам

Несмотря на то, что в конце октября депутаты Литвы не осмелились повысить себе зарплаты на 13%, это не означает, что они отказались от этой идеи. Комитет по управлению государством и мэриями, который возглавляет "крестьянка" Года Бурокене на прошлой неделе нашел брешь, которая поможет вернуть на повестку дня уже снятый вопрос, пишет издание Lietuvos rytas.

По данным журналиста Томаса Игнатавичюса, это пытаются сделать в рамках обсуждения другого проекта, цель которого - повышение коэффициентов зарплат контролерам службы равных возможностей и защиты прав детей.

Размер коэффициентов, по которым начисляют зарплаты политикам, уже пытались повысить в конце октября по предложению правительства.

Министра социальной защиты и труда Линаса Кукурайтиса, который представил проект, в зале не освистали, но голосование показало позицию депутатов: одобрили его только 12 депутатов, 41 был против, а 33 - воздержались.

Как уже сообщалось, в парламенте проходят дискуссии об аренде автомобилей.

В конце октября этого года парламент принял решение, в соответствии с которым депутаты могут использовать свои личные автомобили или брать авто в аренду, но без возможности выкупить. На аренду авто можно потратить не больше 30% всех месячных средств, выделяемых на парламентскую деятельность.

За счет этих средств депутаты смогут оплачивать краткосрочную аренду автомобиля, каршеринговую аренду. Такая возможность появилась после того как правление парламента одобрило предложение Комиссии по этике и процедурам уточнить использование средств на парламентскую деятельность и порядок расчета.

Позже правление парламента отозвало свое решение об использовании средств на парламентскую деятельность, вернув возможность аренды авто.