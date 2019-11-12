Министр юстиции Литвы: преследование литовских судей в России - нападение на весь ЕС

Министр юстиции Литвы Элвинас Янкявичюс говорит, что осуществляемое Россией судебное преследование литовских судей и прокуроров, расследовавших дело 13 Января, является беспрецедентным нападением на весь Европейский союз (ЕС).

Об этом он говорил на встрече с членами Европарламента в Брюсселе.

"Это беспрецедентное нападение на судебную систему, верховенство закона и беспристрастность", - заявил Янкявичюс на заседании комитета Европейского парламента по гражданским свободам, правосудию и внутренним делам.

"Я твёрдо верю, что любые нападки на литовского судью или прокурора - это нападки на ЕС в целом", - добавил он.

В июле прошлого года Россия объявила, что приступила к расследованию в отношении действий литовских судей и прокуроров, которые участвовали в расследовании дела 13 Января. Москва обвиняет их в незаконном преследовании граждан России.

Бывший министр обороны СССР Дмитрий Язов и более 60 бывших советских чиновников и офицеров были признаны виновными в преступлениях против человечности и военных преступлениях и приговорены заочно в марте этого года Вильнюсским окружным судом к разным срокам заключения.

В ночь на 13 января 1991 года 14 человек погибли в результате штурма советскими войсками Вильнюсской телебашни и здания Радиотелевизионного комитета.

Советы пытались военной силой свергнуть законное правительство Литвы, которое 11 марта 1990 года провозгласило независимость страны от Советского Союза.