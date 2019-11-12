К приезду пожарных-спасателей часть автобуса горела открытым пламенем. Все пассажиры успели выйти из автобуса, никто не пострадал.
Тушение пожара в автобусе завершилось в 15.57 ч.
Причина возгорания устанавливается.
12 ноября, в 15.33 ч., в Вильнюсе, на ул. Озо, у ТЦ Akropolis, загорелся автобус 5G, который ехал в Пашилайчай.
К приезду пожарных-спасателей часть автобуса горела открытым пламенем. Все пассажиры успели выйти из автобуса, никто не пострадал.
Тушение пожара в автобусе завершилось в 15.57 ч.
Причина возгорания устанавливается.