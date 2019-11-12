По утверждению эксперта Ассоциации банков Польши Мариуша Зигеревича, структура этого налога плохая, поскольку он распространяется на банковские активы (имущество), а не на пассивы (обязательства).

"Банковский сектор в Польше никогда не выступал против введения налога. Но мы говорим, что структура налога - худшая из возможных. Мы нашли очень мало примеров налогообложения активов", - сказал Зигеревич на пресс-конференции, организованной Ассоциацией банков Литвы во вторник.

Статьи по теме:
Карбаускис: с налога на активы банков может быть собрано лишь 40 млн евро  (4)
Депутат предлагает обложить налогами имущество банков, ожидает 60 млн евро поступлений  (21)

По его словам, введение налогообложения банковских активов в Польше в 2016 году снизило конкурентоспособность сектора и ослабило самых маленьких игроков рынка. В настоящее время, по мнению эксперта, крупные банки страны находятся в лучшем положении, поскольку они могут ещё больше ограничить свои расходы.

"До введения налога у нас в Польше было 38 банков, теперь только 31 (...) После введения налога крупные банки стали ещё сильнее, а мелкие ослабли. У нас был очень конкурентоспособный банковский рынок, а теперь имеем группу из восьми крупных банков, которые получают наибольшую прибыль", - подчеркнул Зигеревич.

Сейм на прошлой неделе одобрил предложение по налогообложению активов банков, кредитных союзов и других кредитных организаций, превышающих более 300 млн евро.

Ассоциация банков Литвы считает, что налог является потенциально неконституционным и сделает банковские услуги более дорогими для населения.