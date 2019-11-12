Находчивость не знает границ: гражданин России пошил для контрабанды специальные куртки

Проживающий в Латвии гражданин России пошил две оригинальные куртки специально для перевозки контрабанды. В его одежде пограничники КПП Лаворишкес обнаружили 300 пачек контрабандных сигарет.

11 ноября пограничники проверили документы водителя Volkswagen Sharan с латвийскими номерами. 55-летний гражданин России, у которого есть постоянный вид на жительство в Латвии, представил документы. Они были в порядке.

В машине висели две куртки. Пограничники проверили их. Выяснилось, что куртки непростые – они были приспособлены для перевозки контрабандных сигарет. В карманах на подкладке было 300 пачек сигарет Rothamns Demi и Rothamns Demi Click с белорусскими бандеролями.

Пограничники начали расследование. Мужчине грозит штраф в размере 1820-4000 евро.

После всех формальностей мужчине вручили повестку в участковый суд Вильнюсского района.

Сигареты остались на КПП.