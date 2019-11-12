Управляющий франчайзингом Burger King учредил компанию в Литве

Крупнейшая эстонская судоходная компания Tallink Grupp, являющаяся также и управляющей франчайзингом ресторанов быстрого питания Burger King, учредила компанию в Литве.

По данным Реестрового центра, компания Tallink Fast Food Lithuania учреждена 11 ноября, ее возглавляет Яак Вескимейстер.

Единственным акционером Tallink Fast Food Lithuania является учрежденная Tallink Grupp для управления закусочными в странах Балтии дочерняя компания Tallink Fast Food.

В сентябре сообщалось, что первые рестораны быстрого питания Burger King в Эстонии Tallink Grupp откроет зимой, а в Литве и в Латвии – в первом полугодии 2020 года. В странах Балтии планируется создать почти 800 новых рабочих мест.

Договор франчайзинга с Burger King группа Tallink Grupp подписала на 20 лет.