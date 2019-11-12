Что надо знать, чтобы получить компенсацию на покупку автомобиля заявки подали 32 человека

С начала ноября в Литве можно получить компенсацию на менее загрязняющий окружающую среду автомобиль, если отказаться от старого. До сих пор подано всего 32 заявки. Их будут принимать до 12 ч. 31 декабря 2019 года. Многие водители порадовались этому новшеству и возможности получить 1000 евро, однако достаточно принять одно неверное решение, и компенсацию придется вернуть.

Коммерческий директор крупнейшей в Литве компании, которая занимается приемом опасных и неопасных отходов, Žalvaris Паулюс Репшис советует хорошо изучить первый пункт процедуры, необходимой для получения компенсации (для этого надо сдать старый автомобиль на свалку и получить справку о том, что автомобиль принят и будет переработан).

В Литве есть 481 компания, которая принимает старые автомобили, однако большая их часть занимается сбором или вывозом старых авто, но не перерабатывают отходы. В этом списке всего 50 компаний, занимающихся переработкой, а из них только две уже получили в Агентстве охраны окружающей среды право на предоставление необходимых документов не только об уничтожении автомобиля, но и о его переработке. Чтобы попасть в список, компании должны предоставить агентству множество документов, доказывающих, что они перерабатывают разобранные автомобили.

"Компания, которая принимает старые автомобили, может выписать справку, но ситуация на рынке такова, что гарантировать переработку могут лишь две компании. Если выяснится, что автомобиль был сдан не той компании, то жителю придется вернуть выплаченную компенсацию, поскольку по действующим законам за правильную утилизацию отвечает владелец отходов - в данном случае владелец авто", – сказал Репшис.

Что еще надо знать водителю, который хочет получить компенсацию на покупку автомобиля?

Агентство по управлению проектами Министерства охраны окружающей среды сообщает, что компенсацию могут получить жители, которые не меньше года ездят на загрязняющем окружающую среду автомобиле с действовавшим до 17 октября 2019 г. техосмотром, если они сдают старый автомобиль в утиль. Компенсация выдается на покупку автомобиля, выбросы CO₂ у которого не выше 130 г/км, этот автомобиль должен был быть в первый раз зарегистрирован в ЕС после 2013 года, автомобиль должен быть бензиновым, газовым, электромобилем, гибридом или работающим на этаноле.

Требование по CO₂ и первой регистрации не распространяются на электромобили.

На эту программу на ноябрь-декабрь 2019 года Министерство охраны окружающей среды намерено выделить 5 млн. евро.Это значит, что ею могут воспользоваться не больше 5000 водителей. До 2021 г. будет выделено в общей сложности 30 млн. евро.

Чтобы получить компенсацию, надо утилизировать старый автомобиль по правила, утилизации транспортных средств непригодных для использования, получить соответствующую справку, затем снять автомобиль с учета в Regitra.

Заявки на получение компенсации водители могут подавать через информационную систему APVA. В заявке надо указать коды идентификации (VIN) старого и нового автомобилей и номер банковского счета, на который хотите получить компенсацию.

Если от лица водителя документы подает другой человек или компания, нужно предъявить доверенность, заверенную нотариусом.

Если все данные отвечают установленным требованиям, то компенсацию выплачивают в течение 30 календарных дней до конца этого года.