Парламент Литвы одобрил предложенный проект налога на недвижимость

Парламент Литвы в первом чтении одобрил предложенный "крестьянами" расширенный вариант налога на недвижимость.

За проект проголосовали 65 депутатов, против – 38, воздержались – 13.

"Крестьяне" Рамунас Карбаускис, Йонас Ярутис, Аушрине Норкене и Агне Ширинскене предлагают снизить стоимость необлагаемой налогами некоммерческой недвижимости с 220 000 до 150 000 евро, интервалы тарифов останутся прежними.

Сначала предлагалось снизить планку до 100 000 евро, однако позже "крестьяне" предложили 150 000 евро.

Эти поправки должны были представить неделю назад, но парламент одобрил предложение консерваторов перенести голосование на следующую неделю.

Ранее парламент в первом чтении отклонил и отправил на доработку предложение Минфина Литвы о снижении стоимости необлагаемого налогами жилья с 220 000 до 100 000 евро. Согласно подсчетам, в результате бюджет получил бы дополнительно 8 млн. евро в год.