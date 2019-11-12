В Висагинасе 16-летний сломал шейный позвонок своей нетрезвой матери

ru.DELFI.lt

8 ноября, в 16.50 ч., в доме в Висагинасе произошел конфликт между нетрезвой (0,64 промилле) женщиной (1968 г.р.) и ее несовершеннолетним сыном (2003 г.р.).

По данным полиции, женщина била своего сына (он был трезвым), а сын применил физическую силу в отношении матери. Женщину госпитализировали, подозревают перелом шейного позвонка. Ведется расследование.

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