Истребители НАТО один раз сопроводили российский самолет

BNS ; Аустея Масёкайте-Любинене , ru.DELFI.lt

NATO lėktuvai perėmė Rusijos bombonešius Foto: Reuters/Scanpix

На минувшей неделе истребители НАТО один раз поднимались в воздух, чтобы идентифицировать российский самолет, летевший в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, сообщило Министерство обороны Литвы в понедельник.

Самолет "Ан-26" в среду летел из основной части Российской Федерации в Калининградскую область. Он следовал по заранее предоставленному плану полета, поддерживал связь с авиадиспетчерами, его транспондер был включен. Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз в Литве и Эстонии.

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