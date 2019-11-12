На минувшей неделе истребители НАТО один раз поднимались в воздух, чтобы идентифицировать российский самолет, летевший в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, сообщило Министерство обороны Литвы в понедельник.
Самолет "Ан-26" в среду летел из основной части Российской Федерации в Калининградскую область.
Он следовал по заранее предоставленному плану полета, поддерживал связь с авиадиспетчерами, его транспондер был включен.
Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз в Литве и Эстонии.