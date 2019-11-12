Живущий в Литве иранец за нее готов идти воевать: ведь здесь растут мои дети

Шаурма (Kebabai) – такая вывеска висит на фасаде одного из домов в Ширвинтай. Уже почти четыре года там действует заведение, открытое иранцем Махмудом Тигнавардом. Мужчина говорит по-литовски. Он рассказал, что не хочет возвращаться на родину, в Литве он создал семью и полюбил эту страну так, что готов идти за нее воевать.

Širvintose iranietis įkūrė verslą Foto: DELFI

Журналист DELFI побывала в Ширвинтском районе, где встречалась с местными предпринимателями.

Махмуд встретил журналиста у своего кафе и пригласил внутрь. Во время встречи посетителей в кафе не было. На стенах кафе висят плакаты с видами Ирана.

Махмуд рассказал, что местные его часто называют турком, но это неважно. По его словам, многие клиенты начинают говорить с ним по-русски, видимо, думают, что литовским он не владеет.

"Ведь я живу в Литве", – сказал он, заметив, что ему кажется странным, что в Литве есть люди, которые из принципа не говорят по-литовски, несмотря на то, что знают этот язык.

По рассказу Махмуда, его заведение в Ширвинтай работает 4 года, до этого он работал и в Вильнюсе, и в Каунасе. Махмуд рассказал, что когда он работал в Каунасе, под прилавком приходилось держать бейсбольную биту, а иногда и пускать ее в ход. Однако, по его словам, и время тогда было другое, сегодня в Ширвинтай это не нужно.

На вопрос, как он вообще оказался в Литве, Махмуд рассказал, что до этого он 12 лет прожил в Японии, где работал днем тренером по карате, а по ночам - на овощной базе.

"В Литву я приехал по любви", – сказал он, заметив, что в Японии познакомился с теперь уже бывшей первой женой, которая и привезла его в Литву.

Правда, первый его визит в нашей стране был непродолжительным. Он тогда приехал в конце декабря, было -33 градуса.

"Помню, приехали мы в квартиру, а теперь уже бывшая жена попросила меня сходить в магазин. Я надел свитер и пошел. Прошел 20-30 метров и вернулся за одеждой", – смеясь, вспоминает он свой первый недельный визит. Потом он приехал в Литву уже в марте.

"Друзья звали меня в Швецию, в Германию, но мне очень понравилась Литва. Зима - это ерунда, главное, чтобы была работа, успешный бизнес, чтобы не было стыдно перед семьей", – сказал он.

Во время разговора в кафе пришла нынешняя жена Махмуда - Виолета, с которой он воспитывает 2-летнюю дочь.

Она рассказала, что со своим будущим супругом познакомилась на работе.

"Мы общались, но и в мыслях не было, что что-то из этого общения получится. Потом он узнал, что я из Ширвинтай и попросил меня показать этот край. Как предприниматели он сразу стал расспрашивать, как обстоят дела с заведениями общепита,есть ли места, куда можно сходить поесть и т.д., а потом решил открыть здесь кафе и готовить шаурму", – рассказала Виолета.

Iranietis Širvintose įkūrė verslą Foto: DELFI

Кажется, Махмуд не ошибся, выбрав Ширвинтай для бизнеса. Клиентов у него сегодня предостаточно.

"Можно и налоги заплатить, и зарплаты, и еще остается", – сказал он, сравнивая свое заведение в Ширвинтаи и в Вильнюсе (он работал на ул. Траку и это требовало больших расходов).

"А здесь расходов в два раза меньше, а оборот почти такой же", – сказал он. По словам Махмуда, шаурма не имеет ничего общего с Ираном, разве что соус он готовит иранский.

На вопрос, часто ли он сам ест шаурму, Махмуд ответил, что когда сам работаешь на кухне, есть то, что сам готовишь уже не хочется.

"Не скучаете ли вы по Ирану?", – спросила журналист.

"Я там не был с 1991 года, там я мог бы только говорить, потому что знаю язык, все законы с тех пор изменились. Я знаю лучше литовские законы, чем иранские. Друзья уговаривали меня вернуться, но я сказал, что если надо, я пойду воевать за Литву.

Здесь мои дети, а я знаю, что такое война. Я буду защищать мою вторую страну ради ребенка. Надо что-то делать, чтобы наши дети жили спокойнее", – сказал он на прощание.