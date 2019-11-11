Мэр Алитуса: мы получили результаты анализа воды – лучше присядьте

Мэр Алитуса Нериюс Цесюлис получил результаты проб воды из подвалов горевшего здания. Уровень загрязнения одним из химических элементов превышает норму в 645 раз.

"Мы получили результаты исследования воды. Исследования были проведены по заказу Dzūkijos vandenys, их выполнила Жирмунайская лаборатория. Если у вас есть на что сесть, то сядьте. Искренне говорю. Если мы выльем это в природу, количество безантрацена превышает норму в 645 раз, нафталина 74, бензо(b)флуорантена в 336, бензпирена в 93,4, а флуорантена в 134 kartразаus. Есть много других ругательств, которые понятны химикам. Я говорю, погодите, мне это ни о чем не говорит, только звучит страшно. Оказывается, это все ужасно. Эти химические соединения вызывают рак", – писал в фейсбуке Цесюлис.

Мэр удивлен результатами и советами, что с такой водой делать.

"Я говорю, простите, господа, ведь все специалисты по охране окружающей среды говорили – вода хорошая, ну немного больше цинка, но это нестрашно, сливаем в Неман. Оказывается, они исследовали лишь небольшую часть. Нашли столько, сколько хотели найти. Сейчас у нас полная картина. Только напомню, что мы постоянно получали рекомендации министерства и подчиненных ему учреждений, которые рекомендовали спустить эту черную воду через фильтры в Неман.

В пятницу мы получили рекомендацию спускать в Неман по 50-100 кубических метров в день. Если там 50 000 куб. м такой воды, это значит, что мы будем спускать ее 1000 дней, это почти три года. Гениальный план, любители природы", – писал Цесюлис.

По словам мэра, компания Dzūkijos vandenys не соглашалась и повторяла, что это плохая идея, что такая вода убьет все микроорганизмы в очистных сооружениях.

"Значит, в Неман воду спускали бы неочищенную. Мало того, полгода неочищенные спускали бы в Неман и отходу из города. Недавно со мной связывались специалисты Химического факультета Вильнюсского университета. Они бесплатно готовы помочь нам – обещают найти способ очищения этих вод. Сегодня появился и владелец Ekologistikа Циценас. Он заявил, что все приведет в порядок. 27 суток после пожара – очухался человек, прислал сообщение – все сделает сам.

Я больше ничего не скажу. Хочется только выругаться. Но что с того – ведь дзукийская земля по-прежнему впитывает в себя эту водичку. А я своими звонками напоминаю всем того человечка", – писал Цесюлис.

Комиссия по экстремальным ситуациям Алитусской мэрии 11 ноября решила выкачать эту воду и временно хранит ее в резервуарах Алитусских теплосетей, чтобы вода не впитывалась в землю.

Кроме того, мэрия повторно обратилась в министерство с вопросом о порядке утилизации этой загрязненной воды.