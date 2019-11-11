Литовские фермеры проводят акцию протеста – на территории страны появятся тысячи крестов

Литовские фермеры проводят акцию протеста. Сначала предлагалось выгнать на дороги тяжелую технику, однако пока решили ограничиться мирной акцией протеста – на полях будут ставить кресты.

Надеются, что появятся тысячи крестов, а общество обратит внимание на положение фермеров. Это не оригинальная идея. В сентябре похожую акцию провели немецкие фермеры, они поставили больше 0,5 млн. крестов.

"Эта акция символизирует смерть и надежду села. Сегодня село страдает, но у нас есть надежда, что общество обратит внимание на своих кормильцев. Эта акция началась спонтанно. Будет длиться месяц", – сказал Аушрис Мацияускас, глава Литовской ассоциации зерноводов.

Это покажет, едины ли фермеры, могут ли они вместе провести тихую акцию протеста. Если крестов будет немного, то это будет знаком, что не все так плохо, как говорят. Пока крестов становится больше, они заметны в полях.

"Мы не хотим протестовать и чего-то требовать. Мы просто хотим обратить внимание, что селу плохо, производство сжимается быстрее, чем многие себе представляют, через несколько лет найти литовскую продукцию в магазинах будет сложно. Люди едят продукты, которые произведены непонятно где и непонятно из чего. Мы не можем конкурировать с дешевой импортной продукцией. Нынешняя политика ведет нас к гибели", – сказал Мацияускас.

Глава ассоциации сказал, что им нужна поддержка со стороны общества, если этого не будет, то такие акции протеста ничего не дадут. Например, количество дойных коров сокращается очень сильно, закрываются сотни хозяйств. Нас обошли поляки, а у них правительство поддерживает фермеров.

"Все говорят о нескольких олигархах, но новые налоги и упразднение льгот коснется небольших хозяйств, ведь именно у них нет резервов. Они не могут изменить технологии, уволить наемных работников. Крупные могут это сделать", – сказал Мацияускас, заметив, что эта проблема существует не только в Литве.

Протестуют бельгийцы, французы и немцы. Просто пришло новое поколение, которое не знает, что такое нехватка продуктов питания, не знает, откуда они берутся, оно думает, что все можно просто вот так купить в магазине.

"Мы на грани. В Алитусском районе после пожара запрещено скупать молоко в нескольких хозяйствах, это вызвало хаос. Если мы будем зависеть от импортного сырья, в случае катаклизмов у нас не будет запасов ни на один день", – привел пример Мацияускас.

"Это тихий процесс, но мы не знаем, во что это может вылиться, поскольку организации фермеров уже не могут справится с процессами. Люди разочарованы, мы ни о чем не просим, нам нужна от руководства страной хотя бы моральная поддержка. А сейчас никто даже через силу не может произнести, что сельское хозяйство важно для страны", – заметил Мацияускас.