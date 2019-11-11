В Литве работает скорая ветеринарная помощь

На минувшей неделе по инициативе ветеринара Паулюса Моркунаса и его коллег в Литве начала работать ветеринарная скорая помощь. Эта новость порадовала жителей Литвы. В передаче "День на DELFI" ветеринарный врач рассказал о первой неделе работы, и что является причиной тому, что жестокое обращение с животными все еще представляет насущную проблему в Литве.

Моркунас сказал, что заняться этим его побудил опыт других стран и потребность в таких услугах. Он надеется, что в будущем такие услуги будут доступны по всей Литве.

На вопрос, были ли вызовы за эту неделю, он ответил, что пока выезжать не приходилось, но такой вызов может поступить в любую минуту.

"Я думаю, что еще нужно время. Людям это наверное пока кажется странным – они звонят, интересуются, спрашивают, записывают номер телефона. Они хотят иметь номер на всякий случай. Ты вводишь номер, и в случае чего, он у тебя под рукой", – сказал Моркунас.

В каком случае надо вызывать скорую помощь? Моркунас подчеркнул, что это такие ситуации, когда жизни животного угрожает опасность и ему нужна срочная помощь.

"Это не вызов врача, чтобы сделали прививку на дому и т.д. Это оказание экстренной помощи. У нас есть водитель, есть врач, который оперативно реагирует на звонок. Мы выезжаем сразу. Это экстренные ситуации – травмы, необязательно, которые произошли дома, это может быть ДТП, несчастье в городе, в парке и т.д.", – сказал Моркунас.

На вопрос об отношении к животным, Моркунас сказал, что оно разное. В больших городах связь между жителями и животными ближе: здесь животное - член семьи, их больше любят, переживают за них. В небольших городах и селах, по словам ветеринара, животное - это просто животное, там его редко считают членом семьи.

Он заметил, что не всегда жители хорошо и ответственно подходят к решению завести домашнего питомца, поэтому Рождественский период его пугает. В праздники животные становятся подарками, которые делают достаточно импульсивно.

"Животное - не подарок. Всем родителям надо объяснить, если вы покупаете животное ребенку, вы его покупаете и себе. Не думайте, что ребенок будет гулять с собакой, собирать за ней экскременты. Внимание и забота должны быть со стороны родителей: как заботятся о животном, это в первую очередь живое существо", – подчеркнул Моркунас.

Отдельная и болезненная тема – насилие над животными, о котором все еще можно услышать. Врач считает, что тут главная проблема - небольшие штрафы.

"Нет никакой ответственности, если за убийство животного дают штраф в размере 15 евро. недавно даже были статьи о том, что через несколько месяцев тот же человек, снова заводит животное. Нет никакой нормальной юридической формы. Я думаю, за убийство животного должны назначать 1-3 года лишения свободы. Представьте, если человек жестоко убил животное, то он может это сделать с кем угодно. Такой человек не чувствует границ. Он может так поступить с кем угодно. Это лишь вопрос времени", – считает Моркунас.