У 7 из 10 пожарных, работавших в Алитусе, установили проблемы со здоровьем

По словам директора Медицинского центра Министерства внутренних дел (МВД) Марюса Буйткуса, у 7 из 10 прошедших проверку пожарных выявили определенные проблемы со здоровьем.

"Еще не все проверку прошли, 11-13 ноября приедут еще 30-40 человек, но 3/4 прошли проверку. Никаких сильных отравлений тяжелыми металлами или диоксинами нет, а что касается других проблем – их находим у 7 из 10.

У каждого 5 из них - проблемы с дыхательными путями. Надо оценить и сезон, сейчас осень, могут быть простуды. Тяжелых расстройств дыхательных путей нет, воспаления легких то же. Есть четыре бронхита. Есть также проблемы с сердечно-сосудистой системой, но нельзя сказать, что это последствие, поскольку во время прежних проверок тоже бывали такие расстройства. В их числе – повышенное давление, нарушения ритма", – сказал Буйткус.

По его словам, у 30 человек еще возьмут кровь на анализ.

"Мы планируем, что в конце этой недели соберут всех пожарных-спасателей, которые хотели пройти проверку, выберем из них группу, около 30 пациентов из тех, у кого были установлены проблемы, и тогда проведем совещание по вопросу тяжелых металлов. Агентство по охране окружающей среды сообщит об исследованиях почвы. Мы планируем провести следующий этап на следующей неделе, когда проверим кровь у людей из группы с расстройствами, оценим, если будут, изменения в крови", – сказал Буйткус.

Анализы крови на диоксины планируют послать за границу.

"В Литве такие анализы не делают. Когда выясним, какие лаборатории этим занимаются, тогда вышлем, но сначала надо выяснить, какие лаборатории этим занимаются. Пока ответа нет, но на этой неделе надеемся получить", – сказал Буйткус.

Напомним, что в конце октября внеплановую проверку в Медцентре МВД прошли пожарные-спасатели, которые тушили пожар в Алитусе.

В Медцентре оценили состояние 29 пожарных, всего в тушении пожара были заняты 324 пожарных.

Напомним, что был объявлен сбор средств на премии пожарным. Им выдадут примерно по 600 евро.