Науседа поздравил Польшу и назвал её одним из ближайших союзников Литвы

В понедельник президент Литвы Гитанас Науседа поздравил польского лидера Анджея Дуду с национальным праздником, Днем независимости.

Президент назвал соседнюю страну одним из ближайших и самых важных партнёров и союзников Литвы в Европейском союзе и НАТО.

"Диалог, основанный на общих интересах и близких ценностях, позволяет нам преодолеть проблемы безопасности, экономики и другие вызовы всему нашему региону и вносить вклад в свободу, безопасность и процветание как нашего народа, так и всех европейцев", - говорится в поздравлении главы государства.

Как отмечается в пресс-релизе канцелярии президента, Литва ценит вклад Польши в укрепление безопасности нашего региона - военнослужащие этой страны участвуют в военных учениях в Литве, они восемь раз участвовали в миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии.

В этом году отмечается много общих юбилеев: 450-летие Люблинской унии, 25-летие Договора между Литвой и Польшей о дружественных отношениях и добрососедском сотрудничестве, а также 10-летие Восточного партнёрства.

По словам президента, Литва и Польша, действуя вместе, активно помогают другим государствам на их пути к европейской интеграции.

Глава государства подчеркнул, что народы Литвы и Польши связаны не только общей историей, но и искренней дружбой и сотрудничеством во многих областях.

Президент пожелал, чтобы тесный диалог между людьми в области культуры, науки, образования, бизнеса и инноваций только укреплялся и открывал путь к ещё более крепкому партнёрству.