Погода: неделя будет сырой, но теплой

В понедельник погоду в Литве обусловит небольшой циклон, который идет со стороны Беларуси. На большей части территории страны будет облачно. Во многих районах будет идти дождь или ожидается морось, чаще осадки будут наблюдаться на востоке страны. Воздух прогреется только до 5–9 градусов тепла.

Во вторник ночью над Литвой установится зона высокого давления. Ожидается более сухая погода с небольшими прояснениями, поэтому утро будет холодным. Ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. На севере местами ожидается туман, утром в Клайпедском и Тельшяйском округах пройдут дожди.

Во вторник утром из-за облаков солнце выглянет в центральных и восточных районах. На взморье придут дожди. Воздух прогреется до 6-10 градусов.

В среду погоду в Литве обусловит дождливый циклон. Ночью осадки распространятся по всей территории страны, только в Вильнюсском и Утенском округах осадков будет немного. Днем будут идти сильные дожди, местами ливни. Особенно обильные осадки прогнозируют в Каунасском и Паневежском округах. На смену холодной массе воздуха придет небольшое потепление, ночью будет 4–8, днем 8-12 градусов тепла.

В четверг погода останется по осеннему дождливой,особенно ночью, местами будут идти сильные дожди. Днем дождевые облака понемногу уйдут в сторону Беларуси, к вечеру на взморье и в Западной Жемайтии дождевых облаков не останется. Ночью будет 5–10, днем 8–13 градусов тепла.

В пятницу во многих районах также пройдут дожди, однако днем ожидается небольшой дождь. Температура немного снизится - ночью будет 4–9, днем 6–11 градусов тепла.

В выходные прогнозируют более сухую погоду, но ожидаются сильные перепады температуры.