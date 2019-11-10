В Вильнюсе был эвакуирован спортивный центр Impuls

10 ноября вечером в Вильнюсе, на ул. Карейвю, из спортклуба Impulsэвакуировали находившихся там людей. Очевидцы сказали, что слышали взрыв.

Представители Департамента пожарной безопасности и спасения подтвердили DELFI, что поступило сообщение о дыме из вентиляционного отверстия. Обстоятельства происшествия еще выясняются. На место выехали четыре автоцистерны.

DELFI удалось узнать, что пожарные обнаружили источник возгорания. Утверждают, что в подвале, в техническом помещении, произошел пожар, из-за которого были задымлены все помещения Impuls. Эвакуировали не только клиентов, но и работников клуба. Полиция обеспечивала порядок и не разрешала людям приближаться к зданию.

По предварительным данным, никто не пострадал.

"В столичном Impuls, на ул. Карейвю в воскресенье загорелся генератор в комнате, где держат лед. Работники клуба немедленно эвакуировали клиентов. Через 7 минут, когда приехала полиция, врачи и пожарные эвакуация была завершена. Ни клиенты, ни работники не пострадали. Огонь потушили в течение 15 минут. Пока причина возгорания неясна", - написал глава сети Impuls Амтанас Сакалаускас.

С порталом DELFI связалась клиентка Impuls которая рассказала, что информация главы сети неверна, людей эвакуировала полиция.

"Мы были в Impuls, как раз после бассейна с мужем планировали идти в баню. Где-то далеко сработала противопожарная сигнализация. Мы посмотрели по сторонам, все спокойно: посетители спокойно ходили или плавали, тренеров не было видно. Мы подумали, что ложная тревога. Пошли в сторону бани, мимо нас промчался тренер, едва не поскользнулся и скрылся в раздевалке. Сигнализация ревет, люди ходят. Мы прошли дальше и увидели дым в задней части постройки. Появился неприятных запах. Нам никто ничего не сообщал, никто не эвакуировал. Мы видели, что люди мечутся, не понимают, насколько все серьезно, мы пошли в раздевалку, а другие остались в бассейне и в банях.

В раздевалке хорошо была слышна сигнализация. В мужской раздевалке были люди, которые только пришли, они не понимали, что происходит, почему все бегают.

Администрация никак не информировала, что надо покинуть помещение. Когда я у регистратуры увидела полицию, поняла, что все серьезно. Полицейские пошли в раздевалки", - писала DELFI женщина.

"Никто людей к приезду служб не эвакуировал. Никто ничего не сообщал, не было эвакуации.

Жаль, но работники Impuls, растерялись. Все время надо было полагаться на свои предчувствия. Полиция же действовала отлично. Они остановили въезд машин у клуба и сделали так, чтобы автомобили покинули парковку около Impuls. Быстро приехали пожарные и скорая. Благодаря им мы почувствовали себя в безопасности. А работников Impuls хочется попросить отработать реакцию, чтобы люди понимали, надо ли покидать помещение", - сказала женщина.

С порталом DELFI связалась пресс-секретарь Impuls Барбора Гедвилайте и рассказала о происшествии.

По ее словам, были несколько человек, которые не поняли, насколько серьезна ситуация и оставались в здании.

Она сказала, что через громкоговорители людей не информировали, но работники клуба призывали людей покинуть помещение.

По данным Impuls, расследуют причины пожара и действия работников клуба.