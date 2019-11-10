Директора Лаздийского музея отстранили от должности после смерти коллеги

8 ноября мэр Лаздийского района Аусма Мишкинене подписала распоряжение об отстранении от занимаемой должности на месяц директора Лаздийского краеведческого музея Дайны Пледене. Причина - возможное применение психологического давления в отношении подчиненных – насмешках над ними.

"Да, подтверждаю, что директора временно отстранили от занимаемой должности по подозрению в нарушении дисциплины. Ей запрещено общаться с работниками музея, чтобы она не оказывала влияния на них и на расследование, которое проводит муниципалитет", – сказала мэр.

Она заметила, что решение было принято после того как в СМИ появилась информация о свидетельствах бывших и нынешних работников музея, которые рассказали о моббинге на рабочем месте.

О невыносимой обстановке на работе сотрудники музея стали говорить после того, как 2 ноября в помещении музея было обнаружено тело 34-летнего работника этнолога Вилюса Тумосы.

По предварительным данным, мужчина покончил с собой. Точную причину смерти установят эксперты. Прокурор Альгида Банене сказала, что пока результатов вскрытия нет.

После похорон Тумосы в редакцию DELFI стали обращаться работники музея и рассказали о моббинге и напряженной обстановке.

"Мы один раз за него не заступились – когда он вернулся на работу после лечения от тяжелой болезни и директор Плядене решила перевести его в неотапливаемое помещение музея Пранаса Дзукаса в деревне Дельница, там нет ни воды, ни отопления, ни туалета, не говоря уже о рабочем столе, интернете и компьютере. Уже тогда директор позволила себе при всем коллективе заявить, что такие больные ей не нужны, мы уже тогда должны были говорить о моббинге, тяжелой атмосфере на работе, которая длиться 10 лет", – сказали работники музея. Все данные с их согласия были переданы полиции.

"Это очень властный и завистливый человек, он просто терпеть не мог, если люди со стороны кого-то из работников музея хвалили. Она начинала насмехаться над таким работником", – рассказали о действиях Плядене работники музея. Они сказали, что так долго молчали, потому что боялись лишиться работы, а в районе найти другую работу тяжело.

Сама Плядене все обвинения отклоняет.

"Это неправда, что Тумосу перевели в филиал, его приняли именно в усадьбу Пранаса Дзукаса, потом перевели в отдел Музея борцов за свободу. Я не знаю, кому выгодно меня так расписывать, но не скрою, что некоторые уходили с работы недовольные, поскольку расходились представления о работе", – сказала Плядене.

Она сказала, что усадьбу Пранаса Дзукаса на зиму закрывают и никто там не работает. Однако работники музея говорят иначе – якобы именно Тумосу, вернувшегося на работу после реабилитации после тяжелой болезни направили работать в зимний сезон в эту усадьбу.

"Директор при всех сказала – что мне ему туда письменный стол везти? Есть скамейки – сядет, если захочет. Затопит этнографическую печь, если будет холодно, дрова ведь заготовил, когда приводил в порядок усадьбу", – такие слова Плядене передали ее подчиненные.

По имеющимся данным, о тяжелых отношениях на работе Тумоса рассказывал и своему лечащему врачу.