СМИ: около Каунасской клиники обнаружено тело мужчины

9 ноября вечером из окна 5 этажа, где находится отделение неврологии Каунасской клиники, вероятно, выпрыгнул 60-летний мужчина, сообщает портал kaunas.kasvyksta.lt.

Полиция подтвердила, что информация о происшествии поступила в 18.12 ч.

Пострадавшего доставили в реанимацию, однако спасти мужчину не удалось. Обстоятельства происшествия выясняет полиция. Выясняют, что это было - несчастный случай или самоубийство.