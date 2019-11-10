Парламент Литвы рассматривает шведский вариант закона – наказывать будут клиентов проституток

Парламент Литвы рассматривает шведский вариант закона, в соответствии с которым наказывать будут клиентов проституток, а самих жриц любви от ответственности освободят.

Поправки на этой неделе представила депутат Довиле Шакалене, сказав, что только эта модель способствует уменьшению масштабов проституции и торговли людьми.

"Есть три модели юридического регулирования: легализация, наказание для обеих сторон и наказание только покупателя услуги. Только в случае третьего варианта масштабы проституции уменьшаются", – сказала депутат.

Депутаты одобрили поправки, сейчас они переданы на рассмотрение в Комитет по праву и правопорядку и Комитет по правам человека. На пленарных заседания его будут рассматривать весной.

Инициатор поправок предлагает дополнить УК Литвы утверждением, что покупка сексуальных услуг - это преступление.

За такое преступление грозит штраф или арест. Из Кодекса об административных правонарушениях предлагают вычеркнуть действующую статью о проституции. Сейчас как проститутке, так и ее клиенту грозит штраф в размере 90–140 евро, при повторном нарушении – 140–300 евро.

Инициаторы поправок отмечают, что штрафы не отпугивают от такой деятельности, а только осложняют проституткам возможность отказаться от такой деятельности.

По данным Департамента полиции, в 2015–2019 году за проституции были наказаны 799 человек, из них 543 – неоднократно. За покупку услуги проституток наказывали 104 человек, за повторное такое нарушение – 11.