Больше 9000 жителей Литвы − против дискриминации представителей ЛГБТ

Больше 9000 жителей Литвы призывают власти отозвать ограничение информации о ЛГБТ, сообщил 9 ноября Литовский центр по правам человека.

В подписанной петиции глав страны призывают отозвать действие закона о защите несовершеннолетних от негативной публичной информации, дискриминирующего общину ЛГБТ и интерпретирующего информацию об ЛГБТ как наносящую вред несовершеннолетним.

Свою позицию по этому вопросу ранее выразили Литовский центр по правам человека и Институт мониторинга прав человека, которые отметили, что действующий закон противоречит Конституции страны.

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В субботу у здания ЛРТ прошел митинг, по словам его организаторов, против "антиконституционной пропаганды ЛГБТ".

Недовольство в обществе вызвала передача Эляны Реймерите на lrt.lt об отцах-геях, воспитывающих детей в Великобритании.

После репортажа в социальных сетях стали высказывать возмущение, ЛРТ получило 15 жалоб физических лиц. Эти жалобы обсудила Комиссия ЛРТ и решила, что передача действующие законы не нарушает.