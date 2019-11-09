Бомбоубежище в Вильнюсе оборудовали и нацисты

На этой неделе стало известно, что на горе Таурас, под снесенным Дворцом профсоюзов находилось бомбоубежище. Таких бомбоубежищ в столице Литвы немало. С обретением Литвой независимости их постигла разная участь, рассказал DELFI исследователь Дарюс Поцявичюс.

По его словам, в послевоенное время бомбоубежища не были чем-то особенным. Некоторые бомбоубежища были построены и в межвоенное время поляками (всего три).

"Их было немного, они не соответствовали требованиям послевоенных лет. Основное называлось Кардиналией. Тогда это была центральная почта, сейчас жилой дом связистов – на перекрестке ул. Пилес и Йону", – рассказал Поцявичюс.

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Второе большое бомбоубежище-штаб того времени было под Дворцом социального страхования, на проспекте Гедиминаса, 27. Там много лет находился Минздрав.

Было и третье бомбоубежище для высокопоставленных лиц.

"И в 1940 году, и весной 1941 года старались оборудовать много бомбоубежищ, но не успели, остались только три, которые были построены до войны, еще было много подвалов - импровизированных бомбоубежищ", – сказал Поцявичюс.

По его словам, в Старом городе под домами было около 50 таких подвалов. В них стояли генераторы и устроена вентиляция.

"Во время, когда в Вильнюсе находились немцы, было устроено лишь одно бомбоубежище - под горой Гедиминаса", – сказал исследователь.

Тоннели выкопали летом 1943 года, один с северной стороны склона, другой - с южной. Они были длиной около 100 м, внутри горы были 4 помещения для командования. наверху, рядом с башней, было вентиляционное отверстие.

"Скорее всего нацисты даже не успели воспользоваться этим бомбоубежищем, поскольку штабы располагались сначала в бастее, а потом на ул. Чюрлёнё. Это бомбоубежище не использовали и в 1944 году", – сказал Поцявичюс.

По его словам, солдаты Красной армии нашли его, но отметили, что оно находится в плохом состоянии.

Несмотря на это, после войны его использовали как бомбоубежище первой категории (правительственное бомбоубежище).

После войны решали, где устроить бомбоубежище. Выбирали между горой Трех крестов и горой Таурас, и остановились на последней. Строительство завершилось в 1956 году. Его использовали до 1962-63 гг, а потом входы замуровали из соображений безопасности. После этого было решено перенести бомбоубежище за город и его построили в Неменчине.

По словам Поцявичюса, до конца 1989 г. в Вильнюсе оборудовали 300 бомбоубежищ разных категорий (было 4 категории). Они отличались размерами и типом конструкции.