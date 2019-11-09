Комитет по гражданским свободам, правосудию и внутренним делам Европейского парламента обсудит этот вопрос в следующий вторник, 12 ноября.

Министр юстиции Литвы Элвинас Янкявичюс сообщил BNS, что отправится в Брюссель вместе с генеральным прокурором Эвалдасом Пашилисом и председателем Каунасского окружного суда Нериюсом Мейлутисом, который является представителем Литвы в сети судей Совета Европы.

Статьи по теме:
Комитет ЕП рассмотрит инициативу Литвы по осуществляемому РФ преследованию судей  (7)
Минюст Литвы подготовил проект резолюции ЕП по судьям, рассматривавшим дело 13 января  (18)

"Я хотел бы там подчеркнуть, что литовские судьи и прокуроры являются судьями и прокурорами всего ЕС и должны быть защищены от незаконных внешних воздействий в ходе выполнения своих конституционных обязанностей", - сказал министр.

Министр отметил, что он благодарен европарламентариям от Литвы, которые подняли этот вопрос в своих политических группах. Э.Янкявичюс выразил надежду, что Европейский парламент после обсуждений в будущем примет резолюцию по этому вопросу.

В июле прошлого года Россия объявила, что начала расследование в отношении литовских судей и прокуроров, которые внесли свой вклад в дело 13 января. Москва обвиняет их в незаконном преследовании граждан России.

Бывший министр обороны Дмитрий Язов и более 60 бывших советских должностных лиц и офицеров в марте этого года были признаны виновными в преступлениях против человечности и военных преступлениях и заочно приговорены Вильнюсским окружным судом к лишению свободы.

В ночь на 13 января 1991 года 14 человек погибли в результате штурма советскими войсками Вильнюсской телебашни и здания Радиотелевизионного комитета.

Советы пытались военной силой свергнуть законное правительство Литвы, которое 11 марта 1990 года провозгласило независимость страны от Советского Союза.