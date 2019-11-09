Форум свободной России в Вильнюсе: Репрессивные практики путинского режима Прямая трансляция

9-10 в Вильнюсе в восьмой раз проходит Форум свободной России - одно из знаковых событий российской оппозиционной жизни. Организаторы ведут прямую трансляцию дискуссий.

В работе Форума принимают участие гражданские активисты из российских регионов, представители основных оппозиционных организаций и протестных групп, политики и общественные деятели из России, Украины, Беларуси, Литвы и других стран, международные эксперты, блогеры и журналисты, представители культурной среды: Гарри Каспаров, Олег Сенцов, Лев Пономарев, Марат Гельман, Евгений Киселев, Евгения Чирикова, Андрей Илларионов, Томас Венцлова, Андрюс Кубилюс, Игорь Чубайс им другие.

В центре обсуждения вопросов внутренней политики России окажутся социально-экономическая ситуация в России, изменение общественных настроений в обществе, особенности и перспективы новой волны протеста, среднесрочная стратегия российской оппозиции, а также анализ и оценка различных оппозиционных стратегий применительно к российским "выборам". Отдельное внимание на Форуме будет уделено новым формам гражданской и политической активности в российских регионах, а продолжение процесса фашизации в России найдет отражение в секциях "Репрессивные практики путинской диктатуры" и "Искусство и Власть: солидарность художественной среды против репрессий".

Возможные варианты политической трансформации России будут обсуждаться в рамках дискуссий "Перспективы российской государственности" и "Демократический транзит в России", а региональные активисты проведут круглый стол по теме "Нужен ли России новый Федеративный договор?".

Будет затронута на 8-м Форуме свободной России и международная проблематика, в частности, продолжающееся использование Кремлем технологий "гибридной агрессии" и наметившееся возвращение путинской России в международные организации. Актуальные для России проблемы десоветизации и люстрации будут рассмотрены в рамках обсуждения 30-летнего юбилея крушения коммунистических режимов-сателлитов в странах Восточной Европы. Мероприятие по-прежнему проходит в открытом формате — участником Форума может стать каждый, кто разделяет ценности демократии и считает Россию частью цивилизованного международного сообщества.

Вильнюсский Форум – это дискуссионная площадка для обсуждения внутренней и внешней политики России с критической точки зрения, и как неоднократно подчеркивали участники ФСР, в самой стране проведение подобных мероприятий в настоящий момент не представляется возможным. Заявки на участие в VIII Форуме свободной России подали порядка 500 человек из более, чем полусотни российских регионов и 32 стран мира.

Программа первого дня

9 ноября, суббота

10:15 – 11:30

«Репрессивные практики путинского режима»

Модератор: Даниил Константинов – политэмигрант, бывший политзаключенный

Спикеры: Олег Сенцов – бывший украинский политзаключенный; Лев Пономарев – правозащитник, руководитель движения «За права человека»; Роман Попков – журналист, бывший политзаключенный; Ирина Бирюкова – адвокат фонда «Общественный вердикт»

11:30 – 13:00

Настала ли в России «новая политическая эра»? Анализ внутриполитической ситуации и возможных стратегий оппозиции.

14:00 – 15:15

Динамика общественных настроений в России.

15:30 – 16:45

Культурная секция: «Что читать? – Где издавать?»

15:30 – 16:45

Круглый стол региональных активистов: «Нужен ли России новый федеративный договор?»

16:45 – 18:00

Новый Мюнхен. Сыграла ли ставка Путина на усталость коллективного Запада?