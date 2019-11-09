Около здания ЛРТ состоится акция протеста: люди недовольны репортажем о гомосексуальных родителях

9 ноября у здания Литовского радио и телевидения (ЛРТ) в Вильнюсе состоится акция протеста. Некоторые жители намерены высказать свое недовольство передачей, которая появилась на LRT.lt в конце октября "Цвета. Отцы геи". В ней была рассказана история гомосексуальных отцов, пользовавшихся услугами суррогатной матери. По словам людей, которые организуют митинг, этот репортаж противоречит Конституции и отрицательно влияет на несовершеннолетних.

Однако в социальных сетях сообщается, что планируется провести и ответный митинг в поддержку позиции ЛРТ.

Информация об этом не обошла стороной и политиков. Философ и политический деятель Арвидас Юозайтис в фейсбуке сообщил, что намерен выступить на митинге и поделился текстом своего выступления, в котором он акцентирует тему создания "новых людей" на телеэкранах.

"На телеэкраны вылезают разные агрессивные секты. Им приятно заниматься на телеэкранах созданием "новых людей". Самое главное, как меньше порядочности, позора и всякого срама", – пишет Юозайтис.

Депутат и председатель "Партии свободы" Аушрине Армонайте выступила с другим мнением. По ее словам, участники митинга "соберутся, чтобы продемонстрировать свою ненависть и желание регулировать содержание СМИ". Политик информировала, что примет участие в контрмитинге, чтобы поддержать свободу СМИ и представление прав меньшинств.

"Я решила пойти на контрмитинг. В первую очередь, чтобы поддержать свободу СМИ. Но не менее важно право меньшинства - это не только дело ЛГБТ", – писала Армонайте.

После репортажа в социальных сетях стали высказывать возмущение, ЛРТ получило 15 жалоб физических лиц. Авторы этих жалоб писали, что в передаче показана информация, "попирающая семейные ценности, побуждающая к противоречащему Конституции и Гражданскому праву пониманию семьи и ее созданию", негативно влияет на несовершеннолетних, такую передачу должны показывать с грифом "для взрослых".

Один из организаторов митинга – учитель литовского языка и литературы из Вильнюса Астра-Геновайте Астраускайте, которая известна тем, что облила краской фрагмент монумента "Холм свободы" на Лукишкской площади.

Эти жалобы обсудила Комиссия ЛРТ и решила, что передача действующие законы не нарушает.

Между тем Литовский центр по правам человека указал, что выслал свою позицию Комиссии ЛРТ и Службе инспектора по журналистской этике. По мнению центра репортаж LRT.lt не оказывает негативного влияния на несовершеннолетних.