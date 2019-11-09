Погода: серое небо обещает дождь, но не холод

Сегодня погоду в Литве обусловит теплый сектор южного циклона, находящегося над северной Польшей. Днем будет облачно без особых прояснений. Во многих районах пройдут дожди. Осадки будут небольшими, только на северо-востоке они будут обильнее. Температура от 7–8 градусов на севере до 9–11 градусов на юге.

В Вильнюсе также будет пасмурно, утром пройдет небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 10 градусов тепла.

В ночь на воскресенье погода изменится незначительно, ожидается облачная погода местами с небольшими осадками. Меньше всего вероятность осадков на северо-западе. Будет дуть сильный ветер, на взморье его порывы достигнут 15–17 м/с. Ночью температура опустится до 3–8 градусов, прохладнее всего будет в Дзукии.

В воскресенье днем начнет подниматься давление, вероятность дождя будет невелика, местами выглянет солнце. Температура воздуха, как и в последние дни, будет 6–11 градусов тепла, теплее всего будет у моря.

В понедельник в Литву придет еще один южный циклон, но на этот раз в Литве окажется его прохладная часть. Снова во многих районах пройдут дожди, особенно интенсивные - ночью. Ночью будет 2–7, днем 5–8 градусов тепла.